快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

和碩金孫永擎AI伺服器「先收款再出貨」 許隆倫：2026年中性偏上

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
華擎總經理許隆倫為永擎董事長（左），和碩集團董事長童子賢（中）與華擎董事長童旭田（右）。王郁倫攝影
華擎總經理許隆倫為永擎董事長（左），和碩集團董事長童子賢（中）與華擎董事長童旭田（右）。王郁倫攝影

和碩（4938）集團金孫永擎（7711）科技將上市，30日舉行法說會，揭露營運特色為無工廠，100%委外生產，且AI伺服器營收高達8成，其中系統出貨比例高，高達85%來自ODM Direct等一線大雲端客戶，董事長許隆倫指出，AI伺服器能見度到年底，就是GPU供應吃緊延後2～4周交貨。

永擎是華擎（3515）轉投資成立12年伺服器公司，循緯穎（6669）模式，目前無自有工廠，主要靠中國大陸、越南、台灣三地代工廠生產，從早期伺服器主機板起家，現在已經跨入伺服器系統出貨，亞洲及北美市場比例最高，歐洲次之。

永擎2024年營收88億元，EPS 8.36元，今年上半年EPS 6.63元，可望突破一個股本，預計年底前上市，將成為和碩新金孫，而法人關心點圍繞2026年成長性，以及為何毛利率從去年17.1%大幅下滑至8.2%？

許隆倫表示，和碩8成業績都是AI伺服器，2成為通用伺服器，但前者毛利率會略低一點，不過，主要客戶都是大型ODM Direct客戶，由於市場需求成長，他看好未來幾年業績會保持爆發性成長，AI伺服器接單能見度到年底，通用伺服器則接單已達6個月以上，展望比今年更好，故整體來說2026年看法是中性偏上。

特別的是，目前AI伺服器的GPU供貨吃緊，公司發言系統指出，特別是B200和B300晶片緊俏，比預期延遲約2~4個禮拜，希望第4季供貨能改善。

其次，法人關注到永擎手中現金部位大增，半年報來到16.93億元，對此公司表示，主要是對ODM Direct會採取嚴格會計制度，故儘管2025年營收大幅成長，但應收帳款金額並未大幅增加，因為AI 相關「新客戶」採取非常嚴謹的管控，出貨前必須「收足所有款項」才會出貨，目前僅一家客戶例外。

在公司出貨類型上，許隆倫指出，80～85％客戶都以系統出貨，也就是L10，目前還沒有朝機櫃發展，因為機櫃出貨多走水冷，目前客戶仍偏好氣冷方案。不過，現在也已投入水冷實驗室建置，還將採購研發的設備、測試設備，以及開發與量測相關的儀器及軟體，今明年預估投資金額1~2億元之間。

伺服器 AI 和碩

延伸閱讀

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

台半搶AI機櫃商機

大陸國產GPU…風華3號亮劍

和碩、鴻海 認購放電

相關新聞

光速火箭第4季掛牌強攻海外通路 拚台灣香氛品牌躍上國際

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）將於1日舉辦上櫃前業績發表會，該公司近年憑藉旗下兩大主力品牌SHARECO ...

富邦證券輔導金色三麥 明日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的金色三麥餐飲公司（7757），自1日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每...

振宇五金 衝刺購物旺季

振宇五金（2947）表示，隨著新門市陸續開幕，以及中秋、歲末購物旺季行銷活動加持，下半年營運可望延續上半年動能，銷售成長...

樂迦 奪澳洲CDMO大單

樂迦再生（6891）宣布，該公司投資逾10億元打造的竹北新廠將於2026年首季啟用；樂迦已與澳洲上市公司Cambium ...

中小型股補漲效應發酵 店頭市場基金績效亮

近期大盤在台積電（2330）帶領下頻創新高，不過，隨著市場資金對拉積盤的反應逐漸鈍化，近期中小型股的表現有後起直追態勢，...

博智攜手日商越南設廠

PCB廠商博智（8155） 昨（26）日召開董事會，決定與日商Meiko Electronics Co., Ltd. (...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。