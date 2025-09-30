和碩金孫永擎AI伺服器「先收款再出貨」 許隆倫：2026年中性偏上

和碩（4938）集團金孫永擎（7711）科技將上市，30日舉行法說會，揭露營運特色為無工廠，100%委外生產，且AI伺服器營收高達8成，其中系統出貨比例高，高達85%來自ODM Direct等一線大雲端客戶，董事長許隆倫指出，AI伺服器能見度到年底，就是GPU供應吃緊延後2～4周交貨。

永擎是華擎（3515）轉投資成立12年伺服器公司，循緯穎（6669）模式，目前無自有工廠，主要靠中國大陸、越南、台灣三地代工廠生產，從早期伺服器主機板起家，現在已經跨入伺服器系統出貨，亞洲及北美市場比例最高，歐洲次之。

永擎2024年營收88億元，EPS 8.36元，今年上半年EPS 6.63元，可望突破一個股本，預計年底前上市，將成為和碩新金孫，而法人關心點圍繞2026年成長性，以及為何毛利率從去年17.1%大幅下滑至8.2%？

許隆倫表示，和碩8成業績都是AI伺服器，2成為通用伺服器，但前者毛利率會略低一點，不過，主要客戶都是大型ODM Direct客戶，由於市場需求成長，他看好未來幾年業績會保持爆發性成長，AI伺服器接單能見度到年底，通用伺服器則接單已達6個月以上，展望比今年更好，故整體來說2026年看法是中性偏上。

特別的是，目前AI伺服器的GPU供貨吃緊，公司發言系統指出，特別是B200和B300晶片緊俏，比預期延遲約2~4個禮拜，希望第4季供貨能改善。

其次，法人關注到永擎手中現金部位大增，半年報來到16.93億元，對此公司表示，主要是對ODM Direct會採取嚴格會計制度，故儘管2025年營收大幅成長，但應收帳款金額並未大幅增加，因為AI 相關「新客戶」採取非常嚴謹的管控，出貨前必須「收足所有款項」才會出貨，目前僅一家客戶例外。

在公司出貨類型上，許隆倫指出，80～85％客戶都以系統出貨，也就是L10，目前還沒有朝機櫃發展，因為機櫃出貨多走水冷，目前客戶仍偏好氣冷方案。不過，現在也已投入水冷實驗室建置，還將採購研發的設備、測試設備，以及開發與量測相關的儀器及軟體，今明年預估投資金額1~2億元之間。