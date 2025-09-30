光速火箭第4季掛牌強攻海外通路 拚台灣香氛品牌躍上國際

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）將於1日舉辦上櫃前業績發表會。嚴雅芳／攝影
台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）將於1日舉辦上櫃前業績發表會，該公司近年憑藉旗下兩大主力品牌SHARECO DESIGN與KLOWER PANDOR在台灣消費品牌市場脫穎而出，並加速拓展國際版圖，展現精品香氛品牌競爭力。董事長陳冠愷表示，公司目前營收結構約為線上45%、線下55%，期待未來每年維持5%至10%的穩健成長。為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，目前持股比重約3.6%，藉此提升經營韌性。

光速火箭在營運模式上採行SPL（專業零售品牌經營）與OMO（虛實整合全通路）雙軸策略，兼顧開發、行銷與通路效率。SPL模式使公司能一手掌握商品企劃、市場調研、設計生產到銷售全流程，快速回應市場趨勢，並有效降低試錯成本，經常能以多款香水同步推出測試市場熱度，再集中資源打造爆款品牌商品。

OMO策略則整合線上社群、官網、電商平台與線下百貨專櫃、旗艦店體驗據點，藉由會員數據分析與跨平台行銷，營造專屬化與一致性的品牌體驗，強化品牌認同與客戶忠誠度。得益於此，成功建立年輕高消費力族群的品牌黏著力。

男性香氛品牌SHARECO DESIGN線上會員中有68%為24至40歲男性，代言人為頑童MJ116成員瘦子E.SO；女性香氛品牌KLOWER PANDOR則有73%會員為24至45歲女性，代言人為韓國女團i-dle成員SHUHUA。公司產品價格帶落在新台幣1,000至3,000元間，近年線上平均客單亦從2022年中約1,800元，提升至2024年中超過2,200元，顯示品牌形象與溢價能力同步成長。

光速火箭除了展現產品力優勢外，亦積極強化通路布局發展，除線上購物平台外，現已在台灣設有22家直營門市及40個經銷據點，並規劃持續拓展街邊店與地區型商場據點，同時公司積極布局海外市場，於新加坡、上海、馬來西亞、香港、日本等地已建置32個銷售據點，展現持續擴大品牌版圖的企圖心與成長動能。

值得關注的是，公司於2024年進軍日本市場，目前已於京都伊勢丹、京都大丸百貨等日本一線百貨開設快閃店，更進駐阪急百貨自營選物店Fruit Gathering、LOFT及觀光客必逛的美妝香氛殿堂@cosme Tokyo原宿店，與Jo Malone、SABON等國際品牌同場競爭，展現台灣品牌跨足海外市場的實力與影響力。

根據Statista Market Insights統計，2024年全球香氛市場營收將達598.7億美元，其中超過七成來自非奢侈品集團或大品牌，顯示消費者已不再只追求大眾香水，而更青睞具獨特性的精品小眾品牌。

隨著創新產品供應與消費支出持續擴張，Precedence Research更預測，2025至2034年間亞太地區將是全球香水市場成長最快的區域；台灣市場則預期自2025年的6.37億美元起，以6.46%的年複合成長率擴張。光速火箭表示，未來將持續以創新研發、品牌設計與永續理念為核心，強化海外設櫃與策略合作，期望在國際市場延續成長動能。

