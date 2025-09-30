再添生力軍！崙禾社企10月3日登錄創櫃板

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，崙禾社會企業（7690）將於10月3日登錄創櫃板。

崙禾社企成立於2021年，長期深耕偏鄉高齡社區—嘉義縣溪口鄉崙尾庄，致力推廣高經濟價值作物「蘆筍」的友善種植。以合理價格收購或契作蘆筍，透過「產銷分工」專業及無償推廣農村蘆筍種植技術，確保農民收益合理穩定，提高年輕人留鄉意願。該公司章程明定提撥盈餘投注農村經濟、環境保護、社區發展、教育文化與社會關懷等五大面向，落實社會企業精神。

崙禾社企運用專利製程技術，開發蘆筍保健產品，賦予蘆筍邊角料再利用價值，主要產品包括生鮮蘆筍、蘆纖凍、蘆筍能量飲及蘆筍多醣精萃等，藉此提高蘆筍附加價值並減少農業廢棄物。相關商品通過第三方檢驗，符合政府食安法規並獲得國內外多項品質認證獎項及標章。該公司以循環經濟提高蘆筍附加價值為策略，透過食農教育與社區參與，推廣並實現「農業永續、偏鄉創生」目標。

