振宇五金 衝刺購物旺季

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

振宇五金（2947）表示，隨著新門市陸續開幕，以及中秋、歲末購物旺季行銷活動加持，下半年營運可望延續上半年動能，銷售成長與毛利結構優化空間可期。

在物流與倉儲布局方面，振宇五金表示，已完成北中南三大倉庫建置，每座倉庫約可供應50家門市，目前北部門市約有27家，產能利用率約60%，未來隨著展店增加，將有助分攤倉儲費用並提升毛利。

振宇五金於6月推出ALD SHOP線上購物網，整合商品查詢、購物與會員點數回饋，並具備即時查詢門市庫存功能，滿足消費者「隨查即有、即買即得」的需求。

展店策略方面，振宇五金指出，傳統五金通路逐漸式微，但居家維修與裝修需求持續上升，反映出產業進入結構轉型。

購物網 商品 產能利用率

