中小型股補漲效應發酵 店頭市場基金績效亮

近期大盤在台積電（2330）帶領下頻創新高，不過，隨著市場資金對拉積盤的反應逐漸鈍化，近期中小型股的表現有後起直追態勢，觀察近一周台股基金績效表現，前十名中有六檔上櫃中小型基金上榜，前三名分別是第一金店頭市場基金、PGIM保德信店頭市場基金、群益店頭市場基金，平均近5%的好表現。市場法人表示，台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，不過中小型個股的震盪加劇，表現差異相當大，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以上櫃、中小型台股基金來介入。

群益投信台股研究團隊表示，近期主計處上修今年GDP年增率至4.45%，明年預測2.81%。整體來看，台灣經濟下半年成長動能仍有支撐，但產業擴張步調明顯不均，出口動能依舊高度集中於AI伺服器、先進製程半導體與高階電子零組件，支撐著經濟成長主軸。台灣經濟成長性與各產業展望都有投資機會，台股自然也是投資人成長投資必要選項，台股長期趨勢往上不變，大盤創高後，台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，不過，中小型個股的震盪加劇，表現差異相當大，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以上櫃、中小型台股基金來介入。

群益店頭市場基金經理人許育誌表示，8月台灣加權指數上漲2.93%、櫃買指數漲9.91%，顯示出在關稅落地以及市場降息預期提高後，台股資金開始流入中小型股。9月至今櫃買指數也持續上漲近4%，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，震盪過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，個股表現較大盤亮眼。後續投資可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期/高殖利率傳統企業。