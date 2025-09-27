興櫃一周回顧／芝普飆漲182% 最耀眼
觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周跌0.3%，表現最強興櫃股由甫掛牌的半導體特化股芝普（7858）奪下，漲幅高達182.7%。
本周漲幅前兩強由興櫃新兵包下，股價上演蜜月行情，受惠AI趨勢，半導體特化股芝普昨（26）日以每股32.5元登錄興櫃，收91.9元，芝普主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料；和泰旗下小金雞和運租車昨日以80元登錄興櫃，收135元，和運租車核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送等等。
其餘周漲幅第三至十名依序為醫療耗材商晶鑽生醫29.3%、半導體股奇邑26.8%、創投的能率亞洲26.05%、原料藥股王子製藥24.5%、飛機引擎零組件製造商長亨23.6%、動漫股智寶20.7%、電子零組股崴寶16.6%、醫療器材股雷虎生15.5%。
