燁聯304系列產品漲價

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）、唐榮昨（26）日相繼開出10月盤價，前者的主力304系列熱冷產品調漲每公噸1,000元，而316L系列產品則持平；後者不同調，各項產品全面以平盤定調。業者並指出，第4季為傳統旺季，營運有望升溫。

燁聯表示，受美國聯準會（Fed）降息影響，以及印尼對於採礦管制的效應，近期不銹鋼主要生產原物料呈現緩步上漲的趨勢，持續推升鋼廠生產成本。

考量歐盟CBAM實施辦法尚未明確，同時終端需求緩慢回升等因素，該公司決定吸收部份成本漲幅，10月價格做出部分調整；包括304系列熱冷產品調漲每公噸1,000元，316L及430系列產品維持平盤。