快訊

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

博智攜手日商越南設廠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠商博智（8155） 昨（26）日召開董事會，決定與日商Meiko Electronics Co., Ltd. (  Meiko )，共同投資電路板公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產，雙方合作擴展，主要因應未來全球業務需求。

博智說明，近年來一直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko合作。

同時 Meiko正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建 PCB 工廠。

博智說明，公司現已與 Meiko 達成協議，將在電路板（PCB）業務方面進行合作。將共同投資成立公司Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.，並在Meiko越南和平工廠內興建一座PCB工廠。

延伸閱讀

博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產

博智電子攜手Meiko 南向共同投資PCB產業

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

PCB族群 迎漲價利多

相關新聞

博智攜手日商越南設廠

PCB廠商博智（8155） 昨（26）日召開董事會，決定與日商Meiko Electronics Co., Ltd. (...

燁聯304系列產品漲價

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）、唐榮昨（26）日相繼開出10月盤價，前者的主力304系列熱冷產品調漲每公噸1,00...

興櫃一周回顧／芝普飆漲182% 最耀眼

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周跌0.3%，表現最強興櫃股由甫掛牌的...

博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產

博智（8155）電子股份有限公司 Allied Circuit Co., LTD. ( 上櫃公司，股票代號 8155，以...

博智電子攜手Meiko 南向共同投資PCB產業

博智（8155）電子26日召開董事會，決定與 Meiko Electronics Co., Ltd. ( 東京交易所第⼀...

不是市場謠傳帆宣要買 亞電重大訊息說明內部議案審計

FCCL廠商亞電（4939）今日停牌，不過，不是市場謠傳帆宣（6196）要買，亞電重大訊息說明內部議案審計報告情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。