博智攜手日商越南設廠
PCB廠商博智（8155） 昨（26）日召開董事會，決定與日商Meiko Electronics Co., Ltd. ( Meiko )，共同投資電路板公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產，雙方合作擴展，主要因應未來全球業務需求。
博智說明，近年來一直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko合作。
同時 Meiko正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建 PCB 工廠。
博智說明，公司現已與 Meiko 達成協議，將在電路板（PCB）業務方面進行合作。將共同投資成立公司Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.，並在Meiko越南和平工廠內興建一座PCB工廠。
