聽新聞
0:00 / 0:00
博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產
博智（8155）電子股份有限公司Allied Circuit Co.,LTD.(上櫃公司，股票代號 8155，以下簡稱博智)，於⺠國114年9月26日召開董事會，決定與Meiko Electronics Co.,Ltd.( 東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko)，共同投資電路板(PCB)公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。
博智說明，近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。
博智說明，公司現已與Meiko達成協議，將在電路板(PCB)業務方面進行合作。將共同投資成立公司Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd.(計劃)，並在Meiko越南和平工廠內興建⼀座PCB工廠。
