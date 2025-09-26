博智電子攜手Meiko 南向共同投資PCB產業
博智（8155）電子26日召開董事會，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.( 東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱 Meiko)，共同投資電路板(PCB)公司。
博智近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。
博智已與Meiko達成協議，將在電路板 (PCB) 業務方面進行合作，計畫共同投資成立Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.，並在Meiko越南和平工廠內興建⼀座PCB工廠。目前規劃今(2025)年第4季在越南富壽省和平市設立，資本額1,600萬美元，投資比例為博智電子70%、Meiko 30%。
