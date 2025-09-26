快訊

博智電子攜手Meiko 南向共同投資PCB產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

博智（8155）電子26日召開董事會，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.( 東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱 Meiko)，共同投資電路板(PCB)公司。

博智近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

博智已與Meiko達成協議，將在電路板 (PCB) 業務方面進行合作，計畫共同投資成立Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.，並在Meiko越南和平工廠內興建⼀座PCB工廠。目前規劃今(2025)年第4季在越南富壽省和平市設立，資本額1,600萬美元，投資比例為博智電子70%、Meiko 30%。

PCB AI

鈊象法說會／營運報佳音 授權業務衝鋒歐美市場

鈊象（3293）於26日舉辦法說會，公布今年前八月營運成果亮眼，主要歸功於網路遊戲授權業務大爆發。受惠於海外市場強勁需求...

不是市場謠傳帆宣要買 亞電重大訊息說明內部議案審計

FCCL廠商亞電（4939）今日停牌，不過，不是市場謠傳帆宣（6196）要買，亞電重大訊息說明內部議案審計報告情況。

8月EPS 環宇0.15元

環宇-KY（4991）近期股價波動劇烈，昨（25）日應主管機關要求，公告自結8月稅後純益1,700萬元，年減90.71%...

亞電9月26日暫停交易 優化架構

軟性銅箔基板（FCCL）廠亞電（4939）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司有價證券自今（26）日起暫停交易，在公布...

鈦昇赴亞利桑那設子公司

因應北美半導體產業高速成長與客戶在地化需求，半導體雷射與電漿設備廠鈦昇（8027）昨（25）日宣布，已於美國亞利桑那州鳳...

中華食擴產能 營運進補

中華食（4205）昨（25）日舉行法說會，公司指出，斥資5億元打造的屏東新廠完工後，正啟動兩條生產線運作，並推出新產品「...

