不是市場謠傳帆宣要買 亞電重大訊息說明內部議案審計

FCCL廠商亞電（4939）今日停牌，不過，不是市場謠傳帆宣（6196）要買，亞電重大訊息說明內部議案審計報告情況。

亞電今日公告，原定進行技術合作案，於審計委員會審議後，於合作內容提出不同意見，建議評估後再送討論。亞電董事會及經營團隊尊重審計委員會之專業判斷，並強調此一結果顯示公司重大策略合作決策上，依公司治理程序且獨立董事確實審慎評估相關風險與長期效益。

亞電表示，雖此議案未能獲得審計委員會全部支持，但公司對於發展新應用並未改變。亞電將持續與國內外潛在合作夥伴保持交流，並評估更多元的合作模式，以尋求符合公司長期發展、並兼顧股東權益的最佳方案。

亞電董事長強調：「我們感謝審計委員會的嚴謹把關，以及所有股東長期以來的支持與建議。未來公司將持續在本業核心技術的基礎上，審慎評估每一項策略合作，並在公司治理架構下追求穩健成長。」亞電將持續秉持透明與負責的原則，適時對外公告相關進展，以保障所有股東利害關係人之知情權益。