快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

聽新聞
0:00 / 0:00

鈊象法說會／營運報佳音 授權業務衝鋒歐美市場

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鈊象董事長李柯柱。記者籃珮禎攝影。
鈊象董事長李柯柱。記者籃珮禎攝影。

鈊象（3293）於26日舉辦法說會，公布今年前八月營運成果亮眼，主要歸功於網路遊戲授權業務大爆發。受惠於海外市場強勁需求，鈊象累計今年前八月合併營收145.44億元，年增23%；合併稅前淨利70.15億元，年增21%，稅前每股盈餘衝上29.81元，營運表現創下同期新高。

鈊象表示，展望2025年下半年，將延續上半年的成長動能，特別是網路遊戲授權部分，除了持續深耕東南亞市場，更將加大研發能量投注於歐美市場，導入全新產品線以實現市場多元化布局，預期授權營收將持續穩定成長。

截至今年8月底，公司整體營收結構中，網路遊戲授權、網路遊戲APP及商用遊戲機營收占比約為67%、30%及3%。其中，表現最亮眼的網路遊戲授權營收貢獻最大，前八月較去年同期大幅增加34.67億元，成長率高達55%。

鈊象說明，雖然受到市場競爭激烈與玩家消費力下降影響，網路遊戲APP（主要為明星三缺一、金猴爺等）及商用遊戲機兩大業務營收呈現小幅下滑，分別年減10%與39%，但因高毛利的授權業務佔比提升，整體營運表現仍創佳績。整體而言，鈊象預估今年綜合各產品線營收與獲利表現，將繳出不錯的成績。

回顧鈊象上半年營運表現，合併營收109.56億元，較去年同期增加22.03億元，成長25%，營業毛利率更從去年同期的96%進一步提升至98%。合併稅後淨利為50.71億元，年增18%，稅後每股盈餘達18.00元，較去年同期增加2.70元。

其中，網路遊戲授權營收較去年同期增加27.74億元，成長率達61%；網路遊戲APP營收較去年同期減少3.61億元，減幅10%；商用遊戲機營收較去年同期減少2.10億元，減幅38%。

鈊象26日法說說明今年前八月營運成果及下半年布局，看好網路遊戲授權業務動能將持續挹注營收成長。記者籃珮禎攝影。
鈊象26日法說說明今年前八月營運成果及下半年布局，看好網路遊戲授權業務動能將持續挹注營收成長。記者籃珮禎攝影。

營收 網路遊戲 鈊象

延伸閱讀

鈊象8月營收月、年雙增 但法人對後市看法為中立

鈊象、譜瑞 認購火熱

世芯8月合併營收月下滑一成

聯發國際8月營收年增1倍 寶雅8月合併營收年增8%

相關新聞

鈊象法說會／營運報佳音 授權業務衝鋒歐美市場

鈊象（3293）於26日舉辦法說會，公布今年前八月營運成果亮眼，主要歸功於網路遊戲授權業務大爆發。受惠於海外市場強勁需求...

不是市場謠傳帆宣要買 亞電重大訊息說明內部議案審計

FCCL廠商亞電（4939）今日停牌，不過，不是市場謠傳帆宣（6196）要買，亞電重大訊息說明內部議案審計報告情況。

8月EPS 環宇0.15元

環宇-KY（4991）近期股價波動劇烈，昨（25）日應主管機關要求，公告自結8月稅後純益1,700萬元，年減90.71%...

亞電9月26日暫停交易 優化架構

軟性銅箔基板（FCCL）廠亞電（4939）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司有價證券自今（26）日起暫停交易，在公布...

鈦昇赴亞利桑那設子公司

因應北美半導體產業高速成長與客戶在地化需求，半導體雷射與電漿設備廠鈦昇（8027）昨（25）日宣布，已於美國亞利桑那州鳳...

中華食擴產能 營運進補

中華食（4205）昨（25）日舉行法說會，公司指出，斥資5億元打造的屏東新廠完工後，正啟動兩條生產線運作，並推出新產品「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。