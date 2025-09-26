鈊象法說會／營運報佳音 授權業務衝鋒歐美市場

鈊象（3293）於26日舉辦法說會，公布今年前八月營運成果亮眼，主要歸功於網路遊戲授權業務大爆發。受惠於海外市場強勁需求，鈊象累計今年前八月合併營收145.44億元，年增23%；合併稅前淨利70.15億元，年增21%，稅前每股盈餘衝上29.81元，營運表現創下同期新高。

鈊象表示，展望2025年下半年，將延續上半年的成長動能，特別是網路遊戲授權部分，除了持續深耕東南亞市場，更將加大研發能量投注於歐美市場，導入全新產品線以實現市場多元化布局，預期授權營收將持續穩定成長。

截至今年8月底，公司整體營收結構中，網路遊戲授權、網路遊戲APP及商用遊戲機營收占比約為67%、30%及3%。其中，表現最亮眼的網路遊戲授權營收貢獻最大，前八月較去年同期大幅增加34.67億元，成長率高達55%。

鈊象說明，雖然受到市場競爭激烈與玩家消費力下降影響，網路遊戲APP（主要為明星三缺一、金猴爺等）及商用遊戲機兩大業務營收呈現小幅下滑，分別年減10%與39%，但因高毛利的授權業務佔比提升，整體營運表現仍創佳績。整體而言，鈊象預估今年綜合各產品線營收與獲利表現，將繳出不錯的成績。

回顧鈊象上半年營運表現，合併營收109.56億元，較去年同期增加22.03億元，成長25%，營業毛利率更從去年同期的96%進一步提升至98%。合併稅後淨利為50.71億元，年增18%，稅後每股盈餘達18.00元，較去年同期增加2.70元。