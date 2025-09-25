快訊

建新國際旗下中科物流9月30日將以每股39.8元登錄興櫃

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中科國際物流總經理金旭東(左起)、董事長陳銀海。業者／提供
中科國際物流總經理金旭東(左起)、董事長陳銀海。業者／提供

台中銀證券積極協助中小企業進入資本市場，主辦輔導中科國際物流（7863）於25日舉辦興櫃前法人說明會，董事長陳銀海宣布，中科物流將以每股39.8元價格，於2025年9月30日正式登錄興櫃。

中科物流為建新國際（8367）集團子公司，成立於2006年，坐落於海陸空交通便捷的中部科學園區， 是中科園區唯一特許經營的國際物流中心，距離友達中科廠房、台積電FAB15廠房僅約2公里，是平面顯示器及半導體供應商庫存管理(Vendor Managed Inventory, VMI)的最佳場所。

中科物流資本額3億元，建新持股64.60％，主要從事航空貨運站、保稅倉儲、物流中心等精緻倉儲業務。建新國際並轉投資成立安順裝卸物流、建通國際、新科智慧物流等子公司。

中科物流憑藉優越的地理位置， 提供多元倉儲租賃、JIT供貨、物流整合等一站式解決方案，是園區科技廠商倉儲管理的最佳夥伴，2010年更取得台北松山機場貨物集散站獨家經營權，進一步擴展業務至航空物流。

陳銀海表示，經營團隊多年來秉持「品質、專業、安全、精進」的經營理念， 追求企業永續經營及穩健成長。

中科物流高度重視資通安全與個資隱私保護，為AEO安全認證的優質企業，並取得ISO9001認證，更領航業界新標準，獲ISO 27001:2022資訊安全管理系統及ISO 27701:2019隱私資訊管理系統雙證書。

經營儲運物流中心近20年，中科物流擁有多種倉儲類型，可滿足客戶多元的儲運需求， 並為客戶量身打造客製化WMS倉儲管理系統 ，大幅降低客戶的貨物管理負擔。公司表示，未來規劃增加特規倉儲比重，以滿足高科技產業客戶對儲存環境的嚴格要求，加強與半導體供應鏈的合作，是公司潛在成長的契機。

中科物流今年上半年合併營收為1.8億元，年增14.9％；毛利率為49.36％，稅後淨利0.37億元，每股稅後純益1.22元。

