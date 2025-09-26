漢康籌資6.8億 拚研發

新藥開發公司漢康-KY（7827）昨（25）日公告，2025度第一次現金增資案順利完成，本次以每股68元溢價發行新股1萬張，總計募集6.8億元資金全數到位，增資基準日9日25日。

漢康董事長劉世高表示，本次募集資金將用於充實營運資金，以及全力推進蛋白創新藥HCB101、HCB301的臨床試驗，這二大新藥皆具有廣譜抗癌潛力，可解決未滿足的醫療需求，盼能加速藥物及早上市，造福更多癌友。

除了HCB101及HCB301，漢康新獲得的資金也將讓漢康多個臨床前的首創機轉（First-in-class）新一代多功能創新生物藥，加速推進並進入臨床試驗。

漢康表示，HCB101為高專一性的第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，在已完成的臨床一a期結果顯示，成功通過多達11組劑量層級（0.08-24mg/kg）的安全性試驗，展現寬廣的治療窗口（Therapeutic Window），即各種劑量皆具有高安全性與潛在效能。HCB101於今年3月啟動開放式設計、全球多中心的聯合療法臨床一b/二a期試驗，針對胃癌、結直腸癌、三陰性乳癌、頭頸癌、小細胞肺癌、肝癌等六大癌種（12個適應症）展開收案，預計召募逾百位病患。