亞電9月26日暫停交易 優化架構

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

軟性銅箔基板（FCCL）廠亞電（4939）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司有價證券自今（26）日起暫停交易，在公布重大訊息後再申請恢復交易。業界傳出，亞電將優化營運架構，但後續待公司公告為準。

亞電先前提到，今年起針對還款狀況不佳之客戶控制減量出貨，以期有效優化集團財務結構。

為維持集團財務健全，亞電先前提到，持續優化經營體質與客戶組合，篩減體質較弱之客戶，並逐步淡化低毛利產品出貨比重，同時對於付款能力不足的訂單，採取減量出貨控管措施，確保整體營運能維持穩健。

亞電今年8月合併營收達1.2億元，年減15.49%；累計今年前八月合併營收9.3億元，年減9.71%。亞電先前提及，考量中國大陸境內消費電子與經濟成長力道尚未明朗，將審慎推進相關計劃與訂單出貨，以確保營運步伐穩健。

亞電 營收

