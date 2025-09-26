鈦昇赴亞利桑那設子公司

因應北美半導體產業高速成長與客戶在地化需求，半導體雷射與電漿設備廠鈦昇（8027）昨（25）日宣布，已於美國亞利桑那州鳳凰城設立子公司，全面啟動北美市場新一輪布局。業界看好，鈦昇強化美國布局，將有助於深化與客戶的合作關係，助益後續營運。

鈦昇美國子公司總經理張正彥表示，該公司深耕北美一階（Tier 1）半導體客戶已逾十年，並建立起高黏著度的長期合作關係。

隨著新據點啟用，鈦昇預計明年將新增九家北美客戶，服務範圍擴及全美，並首次延伸至加拿大市場，第4季起將陸續開始出機，訂單能見度可望延續至2026上半年，為母公司營運添注新動能。

鈦昇強調，亞利桑那州子公司不僅將強化當地技術支援與服務深度，更是協助台灣供應鏈共同進軍全球市場的重要戰略節點。

鈦昇指出，隨著先進製程、異質整合與先進封裝技術加速落地，客戶對設備廠的反應速度與在地服務需求日益提升。

為此，該公司規劃2026年在鳳凰城與波特蘭兩地建立雷射與電漿設備實驗平台，提供客戶近距離進行樣品測試、製程參數調整與系統驗證的環境，不僅可顯著縮短開發周期，更有助於加速產品上市時程，提升整體競爭力。

鈦昇成立於1994年，產品應用在包括半導體、軟板、LED及面板領域，供貨品項包括雷射切割機台、電漿清洗機台、SiP雷射切割機、雷射鑽孔機等。

早期客戶以半導體封測廠為主，隨著異質整合技術發展而延伸到前段製程，重要客戶包含日月光、台積電、英特爾、意法半導體等。