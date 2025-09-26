橘子推首款照護AI機器人

橘子（6180）旗下Vyin AI攜手女媧創造，昨（25）日宣布推出台灣首款居家照護AI機器人「桔利Gilee」，首度將可控AI大腦與陪伴型機器人設計結合，讓生成式AI安全落地長照場域，並在2025台北國際照顧博覽會正式亮相。

桔利從聊天陪伴延伸為全方位守護，能偵測長輩的健康異常、防範詐騙，並即時通知家屬；搭配「仿聲語音信」等功能，讓長輩在日常互動中感受到家人般的陪伴。

通用大型語言模型（LLM）具備強大對話能力，但缺乏專業知識與回答邊界，回應可能失準甚至誤導；長者的語意多半斷續不完整，可能錯過健康警訊或情緒低落徵兆。女媧創造營運長張智傑指出，多年來專注陪伴型機器人的研發，讓長者願意開口、感到親切，但要安撫孤獨、守護健康，更需要可靠的大腦。

Vyin AI「仿生大腦」架構（Vyin Brain）以語言、知識、情緒理解與動作四大中樞分工協作，把關AI回應流程，核心知識中樞將專業醫療資料整理成可控知識圖譜，確保回答「有憑有據」，可追溯、可驗證，從根本杜絕AI幻覺風險。

橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇強調，長照場域無法接受錯誤，打造Vyin Brain確保AI回應有明確邊界，讓人能安心依賴。