中華食擴產能 營運進補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中華食（4205）昨（25）日舉行法說會，公司指出，斥資5億元打造的屏東新廠完工後，正啟動兩條生產線運作，並推出新產品「Q豆腐」搶市，後續準備進一步部署填充生產線，可為營運加持。

中華食表示，今年第2季整體銷售量表現平穩增長，單季營收達5億元，年增4%；加上成本控制得宜，以及主力原料雞蛋價格下降，和進口黃豆因新台幣升值而取得較低成本，挹注獲利提升。

中華食第2季稅後純益1.06億元，年增19%，每股純益1.09元；累計今年上半年稅後純益1.97億元，年增15.2%，每股純益2.02元。

公司指出，斥資5億元在屏東潮州廠區進行的擴廠計劃正進入收割期，獲得屏東縣府核准使用執照申請，並完成設備安裝和測試後，新增的各一條超嫩豆腐和板豆腐生產線已在7、8月相繼投產。另外推出「Q豆腐」新產品上市，目前已在全聯鋪貨，未來將擴大通路據點搶攻消費市場。而新廠後續也將再部署填充生產線，以因應市場需求。

