大宇資瞄準動漫IP 打造新產品

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／東京25日電

全球最大遊戲展東京電玩展（TGS 2025）25日盛大開幕，首日就吸引數萬名業界人士參與。遊戲產業近年來發生相當大的變化，以日本動漫IP為核心的遊戲正在積極「出圈」，影響力從亞洲擴及至歐美市場，讓不少遊戲商更重視動漫IP的商機。

據悉，過往手機遊戲多是陸廠與韓廠瓜分市場，近年來日本動漫廣受全球各地市場歡迎，包括《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等人氣動漫在串流媒體推波助瀾下，收視率均開出紅盤，也被陸續改編為各類遊戲，並獲市場青睞 。

大宇資（6111）董事長凃俊光指出，人氣動漫IP開發出的遊戲通常都有一定的票房保證，這些動漫IP有超過95％自日本，想要打造S級產品，全力往日本挖掘就對了。

凃俊光表示，一款遊戲要在市場上成功，若有知名IP加持肯定事半功倍，目前遊戲商務的重點在於如何取得知名IP，除資金外，與日商關係是否良好也很重要，而遊戲本身必須具備好玩的本質，接著還需透過適當的行銷與改版活動，才有機會造就熱銷遊戲。

日本 東京電玩展 手機遊戲

延伸閱讀

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

台達電處份日本舊大樓 以活化資產

中友百貨推動漫雙重快閃店 一早吸引爆滿動漫迷到訪

日本遊戲大獎2025公布 《33 號遠征隊》獲最佳突破獎

相關新聞

建新國際旗下中科物流9月30日將以每股39.8元登錄興櫃

台中銀證券積極協助中小企業進入資本市場，主辦輔導中科國際物流（7863）於25日舉辦興櫃前法人說明會，董事長陳銀海宣布，...

8月EPS 環宇0.15元

環宇-KY（4991）近期股價波動劇烈，昨（25）日應主管機關要求，公告自結8月稅後純益1,700萬元，年減90.71%...

亞電9月26日暫停交易 優化架構

軟性銅箔基板（FCCL）廠亞電（4939）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司有價證券自今（26）日起暫停交易，在公布...

鈦昇赴亞利桑那設子公司

因應北美半導體產業高速成長與客戶在地化需求，半導體雷射與電漿設備廠鈦昇（8027）昨（25）日宣布，已於美國亞利桑那州鳳...

中華食擴產能 營運進補

中華食（4205）昨（25）日舉行法說會，公司指出，斥資5億元打造的屏東新廠完工後，正啟動兩條生產線運作，並推出新產品「...

橘子推首款照護AI機器人

橘子（6180）旗下Vyin AI攜手女媧創造，昨（25）日宣布推出台灣首款居家照護AI機器人「桔利Gilee」，首度將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。