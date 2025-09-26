大宇資瞄準動漫IP 打造新產品

全球最大遊戲展東京電玩展（TGS 2025）25日盛大開幕，首日就吸引數萬名業界人士參與。遊戲產業近年來發生相當大的變化，以日本動漫IP為核心的遊戲正在積極「出圈」，影響力從亞洲擴及至歐美市場，讓不少遊戲商更重視動漫IP的商機。

據悉，過往手機遊戲多是陸廠與韓廠瓜分市場，近年來日本動漫廣受全球各地市場歡迎，包括《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等人氣動漫在串流媒體推波助瀾下，收視率均開出紅盤，也被陸續改編為各類遊戲，並獲市場青睞 。

大宇資（6111）董事長凃俊光指出，人氣動漫IP開發出的遊戲通常都有一定的票房保證，這些動漫IP有超過95％自日本，想要打造S級產品，全力往日本挖掘就對了。

凃俊光表示，一款遊戲要在市場上成功，若有知名IP加持肯定事半功倍，目前遊戲商務的重點在於如何取得知名IP，除資金外，與日商關係是否良好也很重要，而遊戲本身必須具備好玩的本質，接著還需透過適當的行銷與改版活動，才有機會造就熱銷遊戲。