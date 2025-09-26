2025年東京電玩展（TGS 2025）25日登場，遊戲研發商大宇資（6111）董事長凃俊光率隊參展，與全球遊戲產業進行交流；凃俊光表示，目前有不少產品與日商合作，將透過展會引進或合作開發新遊戲，衝刺下半年營運。

據悉，美國遊戲大展E3已停辦，東京電玩展已從亞洲第一大遊戲展躍為全球最大電玩展，是遊戲界年度盛會，每年吸引20萬至25萬人次參觀。今年展會為「遊玩不盡、毫無限制的遊樂場」。

美國E3停辦後，東京電玩展的地位已不可同日而語，包括索尼、微軟、任天堂等遊戲大廠都很重視，原先以家用遊戲機為展出主軸的東京電玩展，也蛻變為涵蓋手機遊戲、線上遊戲與動漫等綜合性大型遊戲展。

凃俊光表示，東京電玩展規模持續擴張，加上能見度更高，公司不少代理營運或IP授權開發的產品都來自日本，與日系遊戲商合作密切，藉由展會能把宣傳台灣的軟實力，還可強化與日本合作夥伴的關係，並持續物色深具市場潛力的遊戲IP。

針對大宇資與日本遊戲商合作概況，該公司日前宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，目前已在Steam商店頁釋出遊戲畫面，期盼未來遊戲上市後挹注營運成長。

大宇資上月也取得日本超人氣作品《WIND BREAKER 防風少年》改編遊戲《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版代理權，目前已於App Store與Google Play雙平台上市，新產品也將挹注第4季營運表現。

凃俊光強調，今年在新遊戲帶動下，本業勢必會比去年大幅成長，而明年還會有S級大作問世，遊戲業務貢獻有望擴大。