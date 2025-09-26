8月EPS 環宇0.15元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

環宇-KY（4991）近期股價波動劇烈，昨（25）日應主管機關要求，公告自結8月稅後純益1,700萬元，年減90.71%，每股純益0.15元。公司說明，8月獲利衰退，主因去年同期認列相關處份投資利益，墊高基期。

環宇日前已公告自結7月稅後純益1,000萬元，每股純益0.09元，優於去年同期虧損，加計此次公告8月自結數，7、8月稅後純益合計2,700萬元，每股純益0.24元。

展望後市，環宇總執行長暨總裁安寶信日前在法說會上指出，光通訊成長趨勢銳不可當，預料下半年將會優於上半年，營運加速回溫。環宇昨天股價收145.5元，下滑14.5元。

據了解，環宇今年資本支出約800萬美元（約新台幣2.39億元），目前每月PD產能約為2,000萬顆，因應市場需求，明年將進一步擴張。

