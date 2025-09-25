廣達「金孫」達明上市前一日 獲利了結賣壓失守短均與月線

臺灣證券交易所公告，廣達（2382）旗下「金孫」達明（4585）已公開發行普通股股票自9月26日開始上市買賣，達明機器人股份有限公司為初次上市（IPO）掛牌，為今年第17家掛牌的本國上市公司。

資料顯示，達明目前普通股數量為90,000,000股、現金增資股款繳納憑證12,800,000股。其普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

觀察達明25日在興櫃股價一度衝上698元，站上所有均線後轉向殺低，最低被調節賣至586元，失守短均與月線，終場下跌0.43％收614元，當日均價為631.47元。法人分析，主因達明承銷價僅238元，引發一波掛牌前獲利了結賣壓，近期股價均在600元附近徘徊，明掛牌首日是否有蜜月行情引發市場關注。

證交所將於26日達明上市買賣日將以盛大隆重掛牌典禮歡迎達明機器人股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至http://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。