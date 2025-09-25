南僑轉投資皇家可口 寫下冰品及急凍熟麵傳奇！10月即將IPO

南僑（1702）轉投資小金雞皇家可口（7791）寫下冰品及急凍熟麵傳奇，自創大家耳熟能詳杜老爺冰品及急凍熟麵穩居國內銷售市估率第一，預計10月下旬由興櫃轉上市交易；法人評估，隨著冰品專利新產品將帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，預估未來3-5年營運每年將可雙位數成長。

皇家可口上半年歸屬母公司業主獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股盈餘(EPS)4.08元，預計將於9月30日舉行上市前業績發表會，10月下旬由興櫃轉上市交易。

皇家可口董事長周明芬表示，皇家可口成立於1986年，1988年就有杜老爺甜筒，至今已銷售11億支，並於1991年推出杜老爺明星商品曠世奇派，至今銷售已達13億支，光是曠世奇派今年營收年增16%，近3年的營收增加1億元，桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果冰棒，光是4大長銷冰品至今仍占冰品總營收的六成，顯示強勁的品牌力及消費者對品牌的認可及忠誠度。

周明芬指出，差異化的定位是杜老爺品牌成功的關鍵，早期選擇採用乳品為基礎研發，甜筒等產品寫下高銷售量，後來研發的霜淇淋更打入便利商店及餐廳等通路市場，目前也正在研發要推出奶昔產品，目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%；由於冰淇淋類產品口味豐富多元，突破季節限制，皇家可口成功將冰品「點心化」。

皇家可口在30年前也是第一家把冰品賣給火鍋店。在B2B市場上，由於皇家可口冰淇淋客戶目前約2.5萬家，全市場餐飲約有17萬家，未來成長機會很大；而霜淇淋市場除全家（5903）是皇家可口客戶外，另外有250家客戶，霜淇淋每年有350萬支的銷量；而全家目前霜淇淋也搭配奶昔，推出Fami奶昔，強調喝的霜淇淋，推出後也廣受歡迎，預估未來若其他商家推出相似產品，也將為霜淇淋B2B市場開創另一條新的成長軌道。

另外，隨著家庭人口數下降及雙薪家庭比例提升，消費者對省時、烹煮方便餐食需求持續增長，皇家可口的急凍熟麵在消費市場的滲透率將穩步提升；也方便單身族及家庭主婦在家下廚；隨著餐飲業面臨缺工問題，急凍熟麵可以提供餐飲業者快速、大量供餐，在B2B及B2C市場都具有龐大潛在成長商機。

急凍熟麵於1998年成立第一條生產線，2012設立第二條生產線，目前產能幾乎接近滿載，預計2025年10月再增第三條生產線，第三條生產線產能是第一條加第二條的總和。

隨著缺工及薪資上漲壓力，急凍熟麵成為餐飲業解決缺工降低成本、提升效率與食品安全的最佳解決方案，目前餐飲通路客戶已達25,000家；全市場有17萬家，未來成長潛力仍大。

由於皇家可口目前客戶主要以內銷為主，隨著餐飲缺工及餐飲業者海外布局，未來也將評估隨著客戶至海外布局；目前急凍熟麵生產線都有清真食品認真，未來也可搶食清真市場大餅。