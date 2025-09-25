漢康6.8億元現增資金到位 加速多項新藥開發

新藥開發公司漢康-KY（7827）25日公告，2025度第一次現金增資案順利完成，本次以每股68元溢價發行新股1萬張，總計募集6.8億元資金已全數到位，增資基準日為9日25日。漢康董事長劉世高表示，本次募集資金將用於充實營運資金，以及全力推進蛋白創新藥HCB101、HCB301的臨床試驗，這二大新藥皆具有廣譜抗癌潛力，可解決未滿足的醫療需求，盼能加速藥物及早上市，造福更多癌友。

除了HCB101及HCB301，漢康新獲得的資金也將讓漢康多個臨床前的首創機轉（First-in-class）新一代多功能創新生物藥，加速推進並進入臨床試驗。

其中，HCB101為高專一性的第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，在已完成的臨床一a期結果顯示，成功通過多達11組劑量層級（0.08-24mg/kg）的安全性試驗，展現寬廣的治療窗口（Therapeutic Window），即各種劑量皆具有高安全性與潛在效能。HCB101於今年3月啟動開放式設計、全球多中心的聯合療法臨床一b/二a期試驗，針對胃癌、結直腸癌、三陰性乳癌、頭頸癌、小細胞肺癌、肝癌等六大癌種（12個適應症）展開收案，預計召募逾百位病患。

HCB301則是具first-in-class的多功能腫瘤免疫治療的生物藥，已獲美國FDA及中國大陸NMPA核准一期臨床試驗，並於今年4月針對晚期實體腫瘤、難治型典型何杰金氏淋巴瘤等癌種展開低劑量組收案，目前規劃每6周提升一個劑量，預計將於2026年底前完成一期臨床。

劉世高表示，HCB101從分子設計、篩選到進入臨床試驗僅2.3年，突顯該藥物具獨特競爭優勢、以及對公司專業技術團隊能力的肯定。今年6月底HCB101率先繳出第一張授權成績單，將其在中國大陸與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利獨家授予上海復宏漢霖，包含簽約金、產品開發及銷售里程碑金的總授權金額最高可達2.02億美元，其中，簽約金1,000萬美元已在9月完成入帳。此外，在HCB101獲准上市後，漢康-KY將可依銷售里程碑最高再收取銷售分潤。

劉世高進一步表示，HCB101目前不僅收案順利且已觀察到療效。在中國大陸三甲醫院收錄的21名三陰性乳癌與胃癌受試者，以及台灣醫院收治的3名結直腸癌受試者，經治療後的腫瘤皆普遍受到控制（SD；8例），甚至有顯著縮小（PR；8例），尤其在用於二線胃癌的中劑量組別（5-8mg/kg）更展現突破性數據，中劑量治療二線胃癌的客觀應答率（ORR）達100%，代表所有病患在接受治療後的腫瘤體積皆縮小（6/6例），且大多隨著療程越久，腫瘤持續縮小。

挾HCB101獨特的作用機制及臨床數據成效，公司將規劃向美國FDA、歐盟EMA申請孤兒藥（ODD）資格認定，以及申請美國、歐盟與中國大陸的突破性療法認定，加速藥物上市時程。

劉世高指出，胃癌在中國大陸及台灣都是發病率與死亡率皆高的常見惡性腫瘤，一線與二線治療可選擇的藥物並不多，而二線標準治療的效果極差，五年內存活率低（台灣僅31.6%），存在巨大未被滿足的醫療需求。HCB101的策略會優先布局二線胃癌用藥市場，將加速一b/二a臨床收案，儘快取得胃癌二期的ORR、PFS（腫瘤無惡化期）、OS（存活期）等試驗數據，以利推進下一階段臨床試驗，並持續洽談全球與區域授權。