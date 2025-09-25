金融科技股東聯互動26日起進行股票初次上櫃前競拍 底價138.84元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

永豐金證券輔導的金融科技東聯互動（7738）配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,500張，其中1,700張採競價拍賣方式承銷，投標期間為9/26~10/1，此次競拍之底價為138.84元，預計上櫃掛牌日為10/16。

東聯互動成立於2016年8月，公司積極拓展跨境金流服務，致力於打造便利、安全且多元的跨境金流平台。東聯互動以科技驅動金融創新，利用AI技術掌握匯率和市場波動並透過大數據分析消費和信用資訊提供精準服務，未來持續發展跨境多元交易支付服務，打造完善金融生態圈。

截至2025年4月底，活躍用戶數已突破20萬人，根據金管會資料，2024年全台小額移工匯兌總筆數達894萬筆，東聯互動市占率超過40%，顯示東聯互動之市占率已佔有領先地位，展現高度競爭優勢。財務表現方面，2024年度合併營收為新台幣4.34億元，年增27.44%；稅後EPS達9.51元，年增215.95%。2025年前二季累計合併營收達2.67億元，年增26.58%；累計稅後EPS達7.38元，年增57.36%，不僅展現穩健獲利能力，更反映業務擴張與營運效率同步提升。

除深耕台灣市場外，該公司以全球跨境金融業者為目標，子公司將台灣成功經驗複製至當地市場，未來將與當地業者合作擴展服務。展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，引進移工人數預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大。東聯互動將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來該公司計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾進行衍生性金融服務，不僅有助於擴大營收來源，更展現企業落實社會責任的承諾，打造兼具商業潛力與社會影響力的永續成長模式。

東聯 營收 金融科技

