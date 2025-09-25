美時連拉兩根漲停點火 中小型生技股各挾題材活蹦亂跳

美時（1795）收購Alvogen US，躋身全球前20大製藥廠，連二日股價強攻漲停，帶動市場資金湧入生技族群，盤面中小型股活蹦亂跳。買盤點火慧智（6615）、長佳智能（6841）、益安（6499），盤中漲幅皆超過6%，成為盤面焦點。

法人指出，美時併購案不僅強化國際能見度，也讓市場對國內生技醫療股的長線發展重新聚焦，相關題材股趁勢點火。

慧智近期利多不斷，最大亮點是基因檢測業務正式切入健保體系。公司已完成新一代定序（NGS）健保給付實驗室認證及產品符合性申請，旗下逾十項檢測符合納入標準，涵蓋14類實體腫瘤與5類血液腫瘤，意味著檢測服務將直接納入健保支付範疇，可望為營收提供長期穩定動能。

同時，慧智積極拓展兩大新興應用市場，包括癌症早期基因篩檢與阿茲海默症風險評估。因應高齡化社會失智症人口快速增加，公司聚焦阿茲海默症基因檢測（APOE），並結合風險預測與用藥安全分析，搶攻失智症醫療與預防保健的龐大商機。法人認為，這些策略將使慧智在精準醫療與個人化健康管理領域建立差異化優勢。

另一檔強勢股益安，今年以來亦有多項正面進展。其子公司 Aquedeon Medical 開發的胸主動脈修復醫材 Duett，近期獲美國 FDA 核准啟動第二階段樞紐臨床試驗，試驗規模將擴大至72至90例，為取得上市許可邁出關鍵一步。此外，益安的攝護腺治療器材 Urocross™ 系統臨床解盲成功，主打非永久性、低侵入性與可逆性優勢，預計將擴大切入全球良性攝護腺腫大（BPH）治療市場。