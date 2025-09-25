快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

美時連拉兩根漲停點火 中小型生技股各挾題材活蹦亂跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美時（1795）收購Alvogen US，躋身全球前20大製藥廠，連二日股價強攻漲停，帶動市場資金湧入生技族群，盤面中小型股活蹦亂跳。買盤點火慧智（6615）、長佳智能（6841）、益安（6499），盤中漲幅皆超過6%，成為盤面焦點。

法人指出，美時併購案不僅強化國際能見度，也讓市場對國內生技醫療股的長線發展重新聚焦，相關題材股趁勢點火。

慧智近期利多不斷，最大亮點是基因檢測業務正式切入健保體系。公司已完成新一代定序（NGS）健保給付實驗室認證及產品符合性申請，旗下逾十項檢測符合納入標準，涵蓋14類實體腫瘤與5類血液腫瘤，意味著檢測服務將直接納入健保支付範疇，可望為營收提供長期穩定動能。

同時，慧智積極拓展兩大新興應用市場，包括癌症早期基因篩檢與阿茲海默症風險評估。因應高齡化社會失智症人口快速增加，公司聚焦阿茲海默症基因檢測（APOE），並結合風險預測與用藥安全分析，搶攻失智症醫療與預防保健的龐大商機。法人認為，這些策略將使慧智在精準醫療與個人化健康管理領域建立差異化優勢。

另一檔強勢股益安，今年以來亦有多項正面進展。其子公司 Aquedeon Medical 開發的胸主動脈修復醫材 Duett，近期獲美國 FDA 核准啟動第二階段樞紐臨床試驗，試驗規模將擴大至72至90例，為取得上市許可邁出關鍵一步。此外，益安的攝護腺治療器材 Urocross™ 系統臨床解盲成功，主打非永久性、低侵入性與可逆性優勢，預計將擴大切入全球良性攝護腺腫大（BPH）治療市場。

基因檢測 失智症 健保給付

延伸閱讀

外資力挺大升目標價 技嘉量價齊揚、大漲逾半根漲停

台股「健康換氣」不傷多頭 法人：指數未跌破5日均線 屬良性震盪

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

接獲戴爾千億大單？仁寶爆量漲停 金仁寶集團一起嗨

相關新聞

茂達：國巨收購價偏低

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價...

櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃...

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團...

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業...

特化添新兵 芝普9月26日登興櫃

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃。董事長林士堯昨（24）日表示，將投資2....

昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。