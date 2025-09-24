資本市場布局成形 政美應用9月30日登錄興櫃

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
政美應用董事長蔡政道。圖／政美應用提供
政美應用董事長蔡政道。圖／政美應用提供

半導體量測與檢測設備廠商政美應用（7853）完成公開發行與現金增資，並於9月19日獲櫃買中心核准，將於9月30日正式掛牌興櫃，象徵公司邁向資本市場新里程碑，為後續營收成長與全球布局奠定基礎。

政美應用專注於本土自主研發，產品已被多家國際先進封裝與顯示技術大廠採用，應用範疇涵蓋CoWoS、FOWLP、FOPLP、MicroLED封裝及CPO矽光子模組等高技術密度領域。

在SEMICON Taiwan 2025展會上，由台積電與日月光領軍的「3DIC先進封裝製造聯盟」正式成立。政美應用成為重要設備供應鏈成員，強化在先進封裝檢測領域的能見度。

政美應用董事長蔡政道表示：「很高興加入3DICAMA，能與台灣代表性產業領袖合作，共同推動異質整合與先進封裝生態系，展現台灣自主設備的實力。」政美應用將與聯盟成員攜手，回應AI/HPC快速成長需求，加速進入CoWoS、HBM等高階製程，鞏固台灣在全球半導體產業的領先地位。

政美應用已取得逾40項專利，涵蓋光學、螢光顯影與AI缺陷分類等技術。其中，歷經12年研發的MOON系統平台是公司關鍵技術，整合AI缺陷分類（ADC）、製程品管（IQM）與跨機台Tool Matching模組，能提供2D/3D高精度量測解決方案，有效縮短客戶開發週期並提升良率。

MOON平台可應用於多項先進製程節點，成為製程決策的核心系統。除深耕先進封裝市場外，政美應用也具備MicroLED晶片與FOPLP製程檢測的Turn-key能力，並拓展至矽光子模組（CPO），打造第二成長曲線。

蔡政道說，「政美應用秉持原創與創新，目標成為全球領先的半導體量測暨檢測設備供應商。」公司憑藉自主技術，已成功打入Tier1客戶群，對標國際一線大廠。未來將以「Completely Made In Taiwan（CMIt）」為核心，積極拓展海外市場，進軍全球先進封裝設備供應鏈。

