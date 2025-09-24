快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
吉晟生技董事長楊朝堂（左）與總經理林亮光合影。記者謝柏宏／攝影
臺灣證券交易所於公告，吉晟生技（7762）已於24日送件申請股票在創新板上市。吉晟生技是今年第8家申請股票創新板上市的企業，公司申請創新板上市的主辦承銷商為宏遠證券。

核子醫學藥廠吉晟生技成立於2011年10月3日，董事長為楊朝堂、總經理為林亮光。根據公開說明書摘要，吉晟生技的實收資本額為新台幣5.72億元，公司主要產品為PIC/S GMP無菌製劑和分子影像藥物（放射性藥物）的製造銷售，同時也從事新藥研發。

財務表現方面，吉晟生技在2024年的稅前純益為新台幣1,241.9萬元，每股稅後純益（EPS）0.36元；去年度營業收入為新台幣1.3億元。此外，吉晟生技的產品銷售市場完全集中在國內，去年內銷占比達100％，無外銷業務。

觀察吉晟生股價近期強勢沿著5、10日線攀升，22日一度飆上新高價的88.9元，24日上漲0.16％收87.6元，維持高檔姿態。

生技 新台幣

核子醫學藥廠吉晟生技申請創新板上市 為今年第8家送件企業

