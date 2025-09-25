快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

櫃買四項KPI 達標

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計年底上路。黃金現貨交易平台昨日起暫停交易，10月1日起恢復交易，並縮小交易單位為1台錢。

李淑暖昨日在例行記者會上表示，截至9月23日，申請上櫃有27家、申請登錄興櫃有50家，均已達標（上櫃25家、興櫃47家）。創櫃板新增申請及登錄已有85家，也已達標（80家）。

永續發展債券今年已發行42檔、發行金額1,409億元，已達標（40檔、1,200億元）。加上目前還有六家已取得永續發展債券資格認可的發行人，今年超過去年的1,492億元沒有問題，可望再創歷史新高。

李淑暖指出，金管會已預告修正「有價證券得為融資融券標準」，將放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，年底前可望上路。上櫃股票目前可信用交易約721家，法規預告30天後，會依當時條件再來篩選，預期屆時應會增加至少40家上櫃公司得以辦理信用交易。

此外，「黃金現貨交易平台」截至8月底止成交金額已逾40億元，因應近期國際黃金現貨價格頻創新高，為降低投資門檻，讓更多投資人可透過該平台安全便利交易方式參與黃金現貨買賣，櫃買中心已報經主管機關同意，將交易單位由現行「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克），訂於10月1日起上線實施。

配合新制調整，於該平台登錄的二檔黃金現貨包括臺銀金及一銀金於昨日至30日期間（四個營業日）停止交易，10月1日起恢復交易並採「1台錢」為交易單位。

黃金現貨 股票

延伸閱讀

金價創高 漲破3,800美元

櫃買黃金現貨交易熱

興櫃家族 再添兩新兵

新增40家上櫃可做融資券

相關新聞

茂達：國巨收購價偏低

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價...

櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃...

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團...

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業...

特化添新兵 芝普9月26日登興櫃

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃。董事長林士堯昨（24）日表示，將投資2....

昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。