櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計年底上路。黃金現貨交易平台昨日起暫停交易，10月1日起恢復交易，並縮小交易單位為1台錢。

李淑暖昨日在例行記者會上表示，截至9月23日，申請上櫃有27家、申請登錄興櫃有50家，均已達標（上櫃25家、興櫃47家）。創櫃板新增申請及登錄已有85家，也已達標（80家）。

永續發展債券今年已發行42檔、發行金額1,409億元，已達標（40檔、1,200億元）。加上目前還有六家已取得永續發展債券資格認可的發行人，今年超過去年的1,492億元沒有問題，可望再創歷史新高。

李淑暖指出，金管會已預告修正「有價證券得為融資融券標準」，將放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，年底前可望上路。上櫃股票目前可信用交易約721家，法規預告30天後，會依當時條件再來篩選，預期屆時應會增加至少40家上櫃公司得以辦理信用交易。

此外，「黃金現貨交易平台」截至8月底止成交金額已逾40億元，因應近期國際黃金現貨價格頻創新高，為降低投資門檻，讓更多投資人可透過該平台安全便利交易方式參與黃金現貨買賣，櫃買中心已報經主管機關同意，將交易單位由現行「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克），訂於10月1日起上線實施。

配合新制調整，於該平台登錄的二檔黃金現貨包括臺銀金及一銀金於昨日至30日期間（四個營業日）停止交易，10月1日起恢復交易並採「1台錢」為交易單位。