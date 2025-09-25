快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

昱臺國際規劃10月上櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表會，預計10月下旬掛牌上櫃。

國內物流族群再添新兵，昱臺國際長期深耕越南市場，2025年上半年合併營收達10.5億元，較2024年同期成長 11.4%，毛利為2.1億元，年增 8.6%，稅後純益2,769萬元，年增6.2%，每股純益（EPS） 1.37元。

全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，該趨勢帶動東南亞區域物流的需求持續上升，隨著全球品牌商持續增加在東協市場的投資規模，昱臺國際長在中南半島地區深耕，累積深厚在地經驗與完整物流整服務網絡，隨著東南亞市場的物流興起，昱臺國際業績跟著受惠。

昱臺國際董事長劉枋表示，多年前中美貿易大戰，許多廠商開始從大陸轉移生產基地到東協市場，從去年開始明顯可以看出來物流供應鏈的移動，今年美國又對全球發動對等關稅，越南的關稅已經比大陸低，這樣的移轉趨勢會愈來明顯。

劉枋指出，30年前中國大陸的物流生意非常好，但競爭也非常激烈，昱臺國際選擇避開紅海市場差異化經營，1995年成立越南辦事處，瞄準東南亞市場進行開發，進行市場區隔。

東南亞 越南

延伸閱讀

川普對等關稅衝擊！亞洲家具王咬牙撐：利潤像擰乾的毛巾「越南若升至50％ 就玩不下去」

明安越南新產線 第4季投產

新增40家上櫃可做融資券

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

相關新聞

茂達：國巨收購價偏低

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價...

櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃...

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團...

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業...

特化添新兵 芝普9月26日登興櫃

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃。董事長林士堯昨（24）日表示，將投資2....

昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。