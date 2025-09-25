昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表會，預計10月下旬掛牌上櫃。

國內物流族群再添新兵，昱臺國際長期深耕越南市場，2025年上半年合併營收達10.5億元，較2024年同期成長 11.4%，毛利為2.1億元，年增 8.6%，稅後純益2,769萬元，年增6.2%，每股純益（EPS） 1.37元。

全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，該趨勢帶動東南亞區域物流的需求持續上升，隨著全球品牌商持續增加在東協市場的投資規模，昱臺國際長在中南半島地區深耕，累積深厚在地經驗與完整物流整服務網絡，隨著東南亞市場的物流興起，昱臺國際業績跟著受惠。

昱臺國際董事長劉枋表示，多年前中美貿易大戰，許多廠商開始從大陸轉移生產基地到東協市場，從去年開始明顯可以看出來物流供應鏈的移動，今年美國又對全球發動對等關稅，越南的關稅已經比大陸低，這樣的移轉趨勢會愈來明顯。

劉枋指出，30年前中國大陸的物流生意非常好，但競爭也非常激烈，昱臺國際選擇避開紅海市場差異化經營，1995年成立越南辦事處，瞄準東南亞市場進行開發，進行市場區隔。