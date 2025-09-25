快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／東京24日電

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業實屬罕見。

對於集團跨業布局，大宇資董事長凃俊光強調，對大宇資而言，遊戲永遠是公司的本業，至今也都還在推出新遊戲，但固守本業絕非提升企業價值的唯一道路，多元布局與精準投資，也可為公司帶來更多可能性。

凃俊光指出，投資餐飲業也是集團多元布局的一環，無論從選店、食材採購、招納人才、管銷成本控制等，公司都有一流的人才各司其職，儘管毛利率沒有遊戲業高，但每一分錢都賺得很踏實。據悉，大宇資收購標的為東京市中心知名餐飲集團，旗下共有12個品牌，年營收25億日圓，共有25家直營店、六家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓。

大宇資 餐飲業 布局

