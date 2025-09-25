快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／東京24日電
大宇資董事長凃俊光。記者陳昱翔／攝影
大宇資董事長凃俊光。記者陳昱翔／攝影

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團後，大宇資董事長凃俊光24日透露，近期已在東京都精華區六本木開設新據點「SUKIYAKI 六松」 ，以壽喜燒作為核心料理，希望透過多元布局，朝年營收倍增至百億元目標邁進。

凃俊光近期跨業投資頻頻，先前陸續入股台灣光罩、揚智等台灣老牌半導體廠，他並醉心於餐飲事業，積極擴大相關布局。凃俊光強調，隨著集團併購戰略持續擴張，加上多元布局效應發酵，估計餐飲事業營收比重將同步提升。

凃俊光指出，大宇資集團去年營收50億元，今年目標力拚雙位數成長，未來在各業務陸續壯大下，未來集團年營收百億元的目標指日可待。

他說，這次在東京都精華區六本木開設新據點「SUKIYAKI 六松」，以壽喜燒作為核心料理，目標成為觀光客與在地饕客必吃美食店家。

凃俊光認為，第一家壽喜燒新品牌店面設置在東京六本木，主要原因除了當地具有較強的消費力外，足以撐起店面的管銷成本，更重要的是六本木是東京都最活躍的娛樂區，如果能成功打響品牌影響力，之後在其他地區展店也將更為順遂。

凃俊光表示，「要做就要做到最好」，所以公司在開設新的餐飲品牌就是直接劍指每座城市最繁華的區域，如同我們把日本居酒屋品牌引進台灣時，也是選在信義區開設店面，這次新店面也不例外，以六本木為中心開拓品牌。

餐飲 營收 東京

延伸閱讀

垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

2025高雄羽球大師賽 VICTOR首度攜手日本IP「胡子碰碰OHIGE no PON」多款獨家周邊限量登場

影／金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進 受日本繪本「孫悟空」啟蒙

台灣沒小偷？日本女孩見超商擺設驚訝 「我若是店員超擔心」

相關新聞

茂達：國巨收購價偏低

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價...

櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃...

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團...

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業...

特化添新兵 芝普9月26日登興櫃

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃。董事長林士堯昨（24）日表示，將投資2....

昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。