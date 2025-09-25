大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團後，大宇資董事長凃俊光24日透露，近期已在東京都精華區六本木開設新據點「SUKIYAKI 六松」 ，以壽喜燒作為核心料理，希望透過多元布局，朝年營收倍增至百億元目標邁進。

凃俊光近期跨業投資頻頻，先前陸續入股台灣光罩、揚智等台灣老牌半導體廠，他並醉心於餐飲事業，積極擴大相關布局。凃俊光強調，隨著集團併購戰略持續擴張，加上多元布局效應發酵，估計餐飲事業營收比重將同步提升。

凃俊光指出，大宇資集團去年營收50億元，今年目標力拚雙位數成長，未來在各業務陸續壯大下，未來集團年營收百億元的目標指日可待。

他說，這次在東京都精華區六本木開設新據點「SUKIYAKI 六松」，以壽喜燒作為核心料理，目標成為觀光客與在地饕客必吃美食店家。

凃俊光認為，第一家壽喜燒新品牌店面設置在東京六本木，主要原因除了當地具有較強的消費力外，足以撐起店面的管銷成本，更重要的是六本木是東京都最活躍的娛樂區，如果能成功打響品牌影響力，之後在其他地區展店也將更為順遂。

凃俊光表示，「要做就要做到最好」，所以公司在開設新的餐飲品牌就是直接劍指每座城市最繁華的區域，如同我們把日本居酒屋品牌引進台灣時，也是選在信義區開設店面，這次新店面也不例外，以六本木為中心開拓品牌。