茂達：國巨收購價偏低
茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價格介於每股244.65元至256.64元，與國巨收購價格229.8元相比，價格偏低。
茂達強調，不排斥對公司有益之事，惟國巨收購前未能進行任何事先對談，深表遺憾。
國巨先前宣布，預計以每股229.8元現金公開收購茂達最多2,127.72萬股或28.5%股權，最高總金額近48.9億元。
茂達指出，公司委請聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師，於9月19日出具「茂達電子股份有限公司普通股股權價值之專家合理性意見書」，評價基準日為今年9月10日，選用市價法及市場法進行衡量計算，考量收購溢價率調整後，公司普通股公開收購合理價值區間約介於每股244.65元至256.64元。
因此，茂達認為，此次公開收購價格仍有空間，籲請公司股東詳閱公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言