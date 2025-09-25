快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

茂達：國巨收購價偏低

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價格介於每股244.65元至256.64元，與國巨收購價格229.8元相比，價格偏低。

茂達強調，不排斥對公司有益之事，惟國巨收購前未能進行任何事先對談，深表遺憾。

國巨先前宣布，預計以每股229.8元現金公開收購茂達最多2,127.72萬股或28.5%股權，最高總金額近48.9億元。

茂達指出，公司委請聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師，於9月19日出具「茂達電子股份有限公司普通股股權價值之專家合理性意見書」，評價基準日為今年9月10日，選用市價法及市場法進行衡量計算，考量收購溢價率調整後，公司普通股公開收購合理價值區間約介於每股244.65元至256.64元。

因此，茂達認為，此次公開收購價格仍有空間，籲請公司股東詳閱公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。

國巨 溢價

延伸閱讀

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

國巨收購案 茂達：不排斥有益之事…遺憾國巨未事先對談

馬太鞍堰塞湖會潰堤？專家示警一情況恐破壞壩體基礎而產生潰堤

國巨、晶技 四檔馬力夯

相關新聞

茂達：國巨收購價偏低

茂達（6138）昨（24）日公告指出，針對國巨收購一事，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價...

櫃買四項KPI 達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（24）日指出，今年包括申請上櫃、興櫃、創櫃板，以及永續發展債券發行檔數及金額均已達標。放寬上櫃...

大宇資進擊日本餐飲 插旗東京六本木

遊戲研發商大宇資（6111）跨足海外餐飲事業再進擊，繼先前斥資10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本居酒屋集團...

大宇資跨界跨國投資 壯大版圖

大宇資（6111）今年5月收購日本居酒屋集團後，陸續在台北、東京等一線城市開設新據點，不僅「跨界且跨國」，在台灣遊戲產業...

特化添新兵 芝普9月26日登興櫃

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃。董事長林士堯昨（24）日表示，將投資2....

昱臺國際規劃10月上櫃

物流業者昱臺國際（7716）長期深耕中南半島物流市場營運也跟著穩健成長，已提出IPO申請，昨（24）日舉辦上櫃前業績發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。