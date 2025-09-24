半導體特化族群再添生力軍 芝普26日32.5元登錄興櫃

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
芝普財務協理劉小茜（左起）、總經理趙文義及董事長林士堯。記者謝柏宏／攝影

半導體特化族群再添新兵，芝普（7858）將於9月26日以每股32.5元登錄興櫃交易。董事長林士堯24日表示，將投資2.1億元於桃園八德設立新產能，新廠預計在今年第4季落成，新產能將陸續開出，未來半導體與特化自製品占比，將從目前四成五拉高到六至七成。

芝普主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料，應用領域涵蓋半導體、載板、印刷電路板、被動元件等產業製程所需的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料及相關原物料。

林士堯表示，芝普的剝膜液已成功打入高階載板主要廠商，未來將不斷深耕台灣與中國大陸市場，並陸續在韓國、新加坡及馬來西亞等海外市場送樣驗證，逐步做到放量。

芝普總經理趙文義表示，由於高頻寬記憶體（HBM）受惠AI推動正處於強勁成長階段，HBM製造工藝複雜且精確，因此對蝕刻液的性能與需求也隨之水漲船高，芝普的蝕刻液配方藥水已通過客戶驗證，並持續在海內外放量出貨。另外芝普的剝膜液目前已成功打入高階載板主要廠商，是市場極少數能同時滿足環保無毒趨勢並配合製程進步的產品。

芝普自結2025年截至7月底營業收入7.87億元，毛利率23.39%，稅後純益0.26億元，每股純益（EPS）1.17元。法人估計，隨著下半年營收表現將優於上半年，樂觀期待今年全年獲利將比去年更佳。

展望未來，芝普除不斷深耕台灣與大陸市場外，近期亦陸續於韓國、新加坡及馬來西亞等海外市場送樣驗證並逐步放量。芝普透過即時、彈性、效率的解決方案，以及長期穩定的服務品質，持續與國際大廠合作，以擴張並取代歐美與日本廠商在電子化學品供應鏈中的市場地位。此外芝普計畫朝向環保、安全及高效能的方向開發新產品，導入半導體先進製程與封裝，甚至更多應用場景，以滿足產業多元需求。

