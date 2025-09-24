松川精密訂10月16日以95元掛牌上市 26日起競拍

繼電器領導廠商松川精密配合上市前公開承銷，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5064張，競拍底價82.61元，最高投標張數643張，暫定承銷價95元。競拍時間為9月26日至10月1日，10月3日開標；10月2日至7日辦理公開申購，10月9日抽籤，暫定10月16日掛牌。

松川2025年上半年營收32.34億元，年增13.7%，營業毛利成長11.71%，營業利益成長22.01%，主要來自人工智慧（AI）伺服器、新能源與儲能等高毛利產品的挹注；新能源儼然已成為松川重要的成長引擎。法人分析，上半年松川儲能較去年同期成長109%，若新能源比重持續提升，公司本益比有望由傳統車用水準的15至20倍上緣，攀升至新能源應用的20至25倍。

松川核心競爭力在於高度垂直整合，公司自主設計與生產塑膠、金屬零件及開發模具，並自製繼電器生產設備，形成一條龍製造流程；零件自製率高達70%至80%，使公司在品質、交期與成本控管上具明顯優勢，有效降低原料價格波動風險。此模式不僅能快速因應客戶需求，也大幅提升研發效率並提出最新解決方案，在現今電源產品規格快速提升的時代，形成難以跨越的競爭門檻。

在全球布局上，松川已建立完整產能配置，包括台灣樹林總部與嘉義工廠，以及中國、越南、印度與墨西哥等地的生產基地。特別是墨西哥工廠於2023年投產，能有效分散中美貿易戰與地緣政治風險，並承接中國同業因出口受限而流出的美國訂單，提升國際市場市占率。

摩根士丹利指出，AI帶動的資料中心電力轉型，正推升產業迎來前所未見的高壓直流時代，電源大廠推出800V-1000V HVDC架構預估將大舉導入，松川憑藉電動車最高達1000V的技術經驗，成功將優勢延伸到AI資料中心電力領域，以其研發實力配合台灣最大電源廠推出高能量密度的HVDC PSU繼電器解決方案。預期在全球AI應用持續推進下，未來松川AI產品營收比重可望進一步提升，成為帶動營運成長的重要引擎。