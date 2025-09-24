快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

明安越南新產線 第4季投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具大廠明安（8938）積極加碼布局越南小白球（高爾夫球）產能，預計第4季四條生產線全面投產，每月達120萬打，加上台灣屏東廠區的二廠，合計一個月產能規模將增至約200萬打，有助帶動明年營運成長。

明安指出，子公司明揚年前發生火災後，公司就依據法規調整，經向科技產業園區高屏分局申請復工，已於去年5月下旬重新運作。

明揚未受損的屏東二廠產能先前每月小白球產量約5、60萬打，並增設場地鋪設一條新生產線，現有一個月產能可以拉高至約75萬打。

為因應客戶群的需求，公司啟動增加越南小白球產能部署，今年初一個月約30萬打的第一條產能已投產、出貨，並進一步啟動新增三條生產線投資，預計第4季全面投產後，越南小白球產能每月將達約120萬打。

越南 高爾夫

延伸閱讀

屏菸1936文化基地休園半年 打造屏縣大博物館計畫最後拼圖

川普關稅戰影響…中對美科技出口崩跌 8月降7成

越南鮮榴槤驗出禁用農藥 3家製造廠暫停輸入

人力不足！日本放寬「特定技能」簽證　引進外籍計程車司機救缺工潮

相關新聞

台半搶AI機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

鑫創電子表現有望回溫

工業電腦廠鑫創電子（6680）董事長許育瑞指出，9月業績有望回溫，預期後續單月營收持續向上，第4季攀上全年單季營運高峰，...

閎康日廠產能 供不應求

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）受惠日本半導體客戶群需求快速成長，公司昨（23）日提到，高階FA產能供不應求，名古屋...

環球晶8月每股賺0.6元

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（23）日應主管機關要求，公告自結8月獲利2.88億元，年減68.1%，每股純益0.6元。

明安越南新產線 第4季投產

高爾夫球具大廠明安（8938）積極加碼布局越南小白球（高爾夫球）產能，預計第4季四條生產線全面投產，每月達120萬打，加...

櫃買黃金現貨交易熱

國際金價強強滾，黃金投資吸引力大增，櫃買中心「黃金現貨交易平台」9月來日平均成交值飆升至4,768萬元，較8月大增283...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。