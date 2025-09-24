快訊

鑫創電子表現有望回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）董事長許育瑞指出，9月業績有望回溫，預期後續單月營收持續向上，第4季攀上全年單季營運高峰，伴隨今年開案數量創高，為明、後年營運成長奠定基礎。

鑫創電子因目前主力產品之一為車用領域，美國關稅對其直接影響大，加上新台幣升值衝擊導致匯損，第2季表現不如預期，單季稅後淨損約2,800萬元，每股淨損1.19元，罕見繳出虧損成績單。

許育瑞預期，9月業績有望回溫，10月再往上，看好第4季是全年營運高峰，表現優於第3季。由於先前受關稅及新台幣升值影響，預估2025全年營收將年減個位數百分比，但仍將力拚持平去年。

鑫創電子8月營收4,170萬元，月增20.8%，但較去年同期衰退44.8%；前八月營收3.18億元，年減21.4%。

展望後市，許育瑞指出，隨著軍工、工控訂單在明年後陸續發酵，對公司2026年營運成長樂觀看待。

營收 台幣升值

相關新聞

台半搶AI機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

鑫創電子表現有望回溫

工業電腦廠鑫創電子（6680）董事長許育瑞指出，9月業績有望回溫，預期後續單月營收持續向上，第4季攀上全年單季營運高峰，...

閎康日廠產能 供不應求

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）受惠日本半導體客戶群需求快速成長，公司昨（23）日提到，高階FA產能供不應求，名古屋...

環球晶8月每股賺0.6元

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（23）日應主管機關要求，公告自結8月獲利2.88億元，年減68.1%，每股純益0.6元。

明安越南新產線 第4季投產

高爾夫球具大廠明安（8938）積極加碼布局越南小白球（高爾夫球）產能，預計第4季四條生產線全面投產，每月達120萬打，加...

櫃買黃金現貨交易熱

國際金價強強滾，黃金投資吸引力大增，櫃買中心「黃金現貨交易平台」9月來日平均成交值飆升至4,768萬元，較8月大增283...

