二極體廠台半（5425）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護。供應鏈透露，一個機櫃至少需要六至12顆保護元件，市場商機龐大，預料明年開始貢獻台半營收。

業界分析，AI伺服器機櫃對電力、訊號完整性與穩定性要求極高，因此會特別強調TVS（暫態電壓抑制二極體） 與ESD（靜電防護元件），主要有三大因素。

首先是AI伺服器常搭載高速介面，這些訊號腳位精細且ESD耐受度低，在插拔高速網卡、GPU模組、NVMe SSD或記憶體時，操作人員釋放的靜電可能瞬間造成數百伏到上千伏的放電，直接燒毀晶片I／O，ESD保護元件能將靜電能量快速分流到地端，確保晶片I／O不被擊穿。

其次是AI伺服器通常部署於大型資料中心，電力負載變動劇烈，TVS元件能在奈秒級反應，把過高的瞬間電壓箝制住，避免VRM（電源模組）、NIC（網路晶片）、GPU、CPU主控晶片被破壞。

台半2023年開始啟動AI相關布局，雖目前尚未對營收形成顯著貢獻，但預計至2026年底前，可完成一條較完整的AI機櫃應用產品線，並進一步推動與客戶的合作導入流程。

台半表示，AI伺服器機櫃對保護元件所要求的品質大幅提升，以車用規格為主，這是該公司的機會，當前正在客戶端驗證測試中，正向看待該業務後續的成長力道。

另外，台半2025年第2季起，已開始在台灣廠區進行產品組合調整，逐步增加高壓產品線的產能，包括自有研發到自有產能的一條龍模式，持續搶攻車用、工控及AI相關應用市場。

整體而言，法人認為台半雖然在AI產品推展處於早期投入階段，但已建立清晰產品方向與策略，且AI伺服器機櫃由於具備高密度高速介面、高功耗突波環境，特別容易受靜電與瞬間電壓影響，將大幅提升對TVS與ESD保護元件的需求，對台半後市的業績表現貢獻可期。