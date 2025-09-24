國際金價強強滾，黃金投資吸引力大增，櫃買中心「黃金現貨交易平台」9月來日平均成交值飆升至4,768萬元，較8月大增283%，今年來更有七個交易日成交金額超過1億元。

為方便投資人投資黃金，櫃買中心宣布，10月1日起，調降黃金現貨交易平台最小交易單位，未來最少僅需1台錢即可下單，讓小資族與年輕族群也能輕鬆買黃金。

隨國際政經局勢不確定性升高，提升市場對避險資產關注，連帶推升對黃金的需求。為降低黃金投資門檻，使人人方便參與黃金投資，櫃買中心報經主管機關核准，自今年10月1日起，將黃金現貨交易平台的最小交易單位由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克），便於投資人將黃金納入資產配置。

櫃買中心建立的黃金現貨交易平台，提供證券市場投資人買賣黃金現貨的管道，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署風險預告書即可進行委託買賣，不須額外開設新的帳戶，交易過程與買賣股票一樣簡單便捷。

目前黃金現貨交易平台上掛牌交易的商品包括「台銀金（代號AU9901）」及「一銀金（代號AU9902）」等二檔，分別由國內最具規模且經營黃金現貨業務最專業的臺灣銀行及第一銀行擔任造市商，負責提供買賣報價，投資人可洽詢證券商營業員或透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」查詢最新報價。

櫃買中心在近期舉辦的投資人講座，邀請台灣銀行貴金屬部科長童聖哲分享「金價趨勢展望及策略」。他指出，今年上半年以來，市場對降息的預期升溫，而利率與黃金價格通常呈現反向走勢，金價因而被推升，加上國際間的軍事衝突，帶動避險需求增加。再者，美國持續推動高關稅政策，增添市場不確定性，促使金價一路衝高。

面對政策波動與地緣風險，黃金展現其避險資產的角色，吸引大量資金湧入金市。童聖哲指出，購買黃金如同為投資組合買保險，並在資產配置中發揮防禦保障的效果。從過去10年與20年歷史數據回測，納入黃金的投資組合整體報酬率明顯優於未納入者，顯示黃金不僅在市場波動時提供避險功能，亦具有長期增值的潛力。