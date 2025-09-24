快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃家族 再添兩新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添兩檔新兵，本周有兩家公司包括本周和運租車（7855）、芝普將在26日登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至355家。

和運租車將於26日登錄興櫃，主營小客車與小貨車租車業務及中古車流通業務等。提供多元化的租車服務。

該公司目前商品（服務）項目分為長期與短期租車、共享汽機車iRent、專車接送、中古車拍賣與HOT大聯盟及abc好車網品牌經營、查驗保修與停車場服務等完整的價值鏈體系。輔導推薦證券商為台新、元大證券，興櫃認購價80元。

同日登錄興櫃的芝普，主要從事半導體製程用化學品及材料及特用化學品及材料之代理、研發、生產與銷售，主要的業務領域涵蓋半導體、被動元件、印刷電路板等產業製程中所需要的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。

芝普於化工產業耕耘近40年，擁有完整的研發團隊、豐富的客戶基礎、靈活高效的製造系統，為少數同時具備配方開發、客製生產與品質檢驗能力之化學品供應商。輔導推薦證券商為富邦、凱基、國泰證券，興櫃認購價32.5元。

興櫃 半導體

延伸閱讀

興櫃一周回顧／漢測飆漲456% 超猛

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

漢測登興櫃 蜜月行情甜

漢民集團小金雞漢測登錄興櫃 躍升興櫃第四高價股

相關新聞

台半搶AI機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

鑫創電子表現有望回溫

工業電腦廠鑫創電子（6680）董事長許育瑞指出，9月業績有望回溫，預期後續單月營收持續向上，第4季攀上全年單季營運高峰，...

閎康日廠產能 供不應求

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）受惠日本半導體客戶群需求快速成長，公司昨（23）日提到，高階FA產能供不應求，名古屋...

環球晶8月每股賺0.6元

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（23）日應主管機關要求，公告自結8月獲利2.88億元，年減68.1%，每股純益0.6元。

明安越南新產線 第4季投產

高爾夫球具大廠明安（8938）積極加碼布局越南小白球（高爾夫球）產能，預計第4季四條生產線全面投產，每月達120萬打，加...

櫃買黃金現貨交易熱

國際金價強強滾，黃金投資吸引力大增，櫃買中心「黃金現貨交易平台」9月來日平均成交值飆升至4,768萬元，較8月大增283...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。