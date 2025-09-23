快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

宣德客戶追單 後市帶勁

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

宣德（5457）昨（22）日表示，美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周即呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴大產能，宣德提供連接器及部分機構件，將直接受惠於大客戶此波新品銷售熱銷。

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，該公司旗下大陸昆山廠營收表現亮眼，預估該廠區未來營收年增率可達二位數百分比。展望第4季及明年上半年，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電（NB）、新款耳機高階版，可望進一步挹注宣德營運動能。

除了美系客戶供應鏈穩定貢獻業績外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，包括聲學、工控及支付設備等領域成功爭取到多個新專案。

宣德的組裝業務目前占25%營收，該公司預估，組裝業務2026年年增率可望超過50%，使得營收結構將更趨多元。

宣德之前預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝第4季將明顯成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。

為了與歐美客戶建立更緊密的合作關係，並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。

宣德指出，這將有助於進一步拓展智慧穿戴、車用電子、工業控制、安防設備及遊戲產業等多元應用市場，滿足國際客戶日益增長的需求。

宣德 營收 連接器

延伸閱讀

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

台積電埃米製程 美廠搶著要

上亞轉型報捷 打入蘋鏈

搭高鐵看影片須戴耳機 22日起勸導不聽最重可拒載

相關新聞

宣德客戶追單 後市帶勁

宣德（5457）昨（22）日表示，美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周即呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴大產能，...

駿吉搶攻 DDR4市占率

近期全球記憶體市場持續上漲，駿吉-KY（1591）表示，DDR4記憶體最快10月出貨，並已與客戶議定採取「合約鎖定價格」...

金色三麥拚10月底掛牌

金色三麥（7757）董事長葉冠廷昨（22）日表示，未來會不斷的展店、也要推出全新品牌，有信心每年都維持賺進一個資本額目標...

惠民申購 中籤率不到1％

臺灣證券交易所表示，永豐金證券承銷主辦的惠民實業（6971）首次公開募股（IPO）案，採競價拍賣方式辦理的承銷得標加權平...

中光電無人機實力曝光！國防展吸金 股價強鎖漲停

中光電（5371）22日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停至終場，主要受惠該公司於上周「台北國際航太暨國防工業展」中，展出...

金色三麥拚連續三年賺一個股本 明年將進軍火鍋、台式茶風料理新品牌

金色三麥（7757）將於23日舉辦上櫃前業績發表會，公司以「餐＋酒雙引擎」模式切入餐飲市場，憑藉差異化定位成功走出競爭紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。