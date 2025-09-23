宣德客戶追單 後市帶勁

宣德（5457）昨（22）日表示，美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周即呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴大產能，宣德提供連接器及部分機構件，將直接受惠於大客戶此波新品銷售熱銷。

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，該公司旗下大陸昆山廠營收表現亮眼，預估該廠區未來營收年增率可達二位數百分比。展望第4季及明年上半年，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電（NB）、新款耳機高階版，可望進一步挹注宣德營運動能。

除了美系客戶供應鏈穩定貢獻業績外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，包括聲學、工控及支付設備等領域成功爭取到多個新專案。

宣德的組裝業務目前占25%營收，該公司預估，組裝業務2026年年增率可望超過50%，使得營收結構將更趨多元。

宣德之前預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝第4季將明顯成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。

為了與歐美客戶建立更緊密的合作關係，並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。

宣德指出，這將有助於進一步拓展智慧穿戴、車用電子、工業控制、安防設備及遊戲產業等多元應用市場，滿足國際客戶日益增長的需求。