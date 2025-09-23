惠民申購 中籤率不到1％

臺灣證券交易所表示，永豐金證券承銷主辦的惠民實業（6971）首次公開募股（IPO）案，採競價拍賣方式辦理的承銷得標加權平均價格為39.33元。除競價拍賣外，截至22日，惠民實業的公開申購共有70,023筆申購單，承銷張數為695張。此次中籤率低於1％。

惠民實業專攻水資源處理領域技術，主要業務涵蓋工業廢水、生活廢水及高科技產業製程廢水的處理。隨著全球對環保和水資源再利用議題的日益重視，其相關業務前景備成長潛力大。公司申購將於23日截止，抽籤日為25日，預計10月2日正式上市。

惠民實業此次共拍賣2,380張股票，競拍得標價格區間落在38.01元至69.71元之間。

惠民實業公開申購中籤率低於1％，主因釋出張數較少，也顯示投資人對其凍資門檻低、潛在報酬率具興趣。惠民實業承銷價32.2元，若以22日均價43.55元計算，抽中一張可獲利超過1.1萬元，投資報酬率約為35.24％。