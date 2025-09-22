惠民實業競拍均價39.33元 申購報酬率逾35%、中籤率卻不到1％

臺灣證券交易所公告，永豐金證券承銷主辦的惠民實業（6971）採競價拍賣方式辦理承銷，於22日順利完成，惠民實業初上櫃（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。惠民實業辦理競價拍賣股數2,380仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於22日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價格為39.33元。

水資源處理廠惠民實業本次全部順利拍賣成功，競拍的最低得標價格為38.01元、最高得標價格69.71元，公司在興櫃的股價22日也展開慶祝行情，從低檔反彈3.74%收44.95元、站回月線之上，當日均價為43.55元。

股票申購部分，證交所統計，惠民實業承銷張數695張、截至22日有70,023筆申購單，每人可申購1張，中籤率不到1％，而承銷價為32.2元，以22日均價計算抽中可賺1.1萬元、換算投資報酬率為35.24％。

惠民實業申購日期至9月23日、抽籤日為9月25日、撥券上市日期為10月2日。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。