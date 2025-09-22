中光電無人機實力曝光！國防展吸金 股價強鎖漲停

中光電（5371）22日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停至終場，主要受惠該公司於上周「台北國際航太暨國防工業展」中，展出多款無人機及關鍵模組，大啖國防商機，激勵買盤大舉簇擁，使得股價強勢表態。

中光電在本次展覽中，集團旗下的中光電智能機器人公司，展出多款無人機及關鍵模組，展現從遠程廣域偵查到近距精準的全域制空技術，以及於國防偵察與戰術應用領域的研發與量產實力。

據了解，該公司展出四大焦點機型，Seagull VTOL 無人機是 300 公里高航程、垂直起降的廣域監偵型（ISR）無人機，具備快速部署與多地形起降的特性，更搭載抗干擾新技術，達成實時數據傳輸、AI 目標辨識與目獲精準偵蒐任務。

Trident 戰術型無人機具機動部署特性，可執行廣域和高速的巡弋盤查與中程戰術滲透；Hummer 2 多旋翼偵察機具高便攜性、支援 ATAK 與指管輔助的整合能力，可因應環境變化，自主快速調整，搭載 AI 影像追蹤、熱感測器與多鏈路抗干擾通訊，展現即時情報回傳與近程偵察能力。

至於 Dagger 小型戰術機，屬於高效敏捷且可載重的小型無人機，具備晝夜偵察、AI 目標鎖定與高速穿越低空之特性，適用於短程偵蒐與場域穿梭任務。