金色三麥拚連續三年賺一個股本 明年將進軍火鍋、台式茶風料理新品牌

金色三麥（7757）將於23日舉辦上櫃前業績發表會，公司以「餐＋酒雙引擎」模式切入餐飲市場，憑藉差異化定位成功走出競爭紅海，奠定獨特營運優勢。目前集團擁有兩座酒廠、一座食品廠與一座烘焙廠，旗下八大品牌共40家分店，累積會員數已突破80萬人。

董事長葉冠廷指出，金色三麥創辦初期，創辦人曾預言「現在種下這顆種子，未來會是阿里山神木」。公司去年營收達22.04億元，今年可望小幅成長，並挑戰連續第三年賺進一個股本，預期下半年將受惠傳統旺季表現優於上半年。

展望未來，公司展店策略以主力品牌「金色三麥」與「SPORTS NATION」為核心，其中，「SPORTS NATION」預計明年第2季前再開出2至3家新店。葉冠廷強調，金色三麥的成長模式並非靠展店數量取勝，而是聚焦提升坪效與單店收益，「我們很少收店，過去僅在高雄調整過一家，這與多數餐飲業者截然不同。」

同時，金色三麥今年第4季將引進全新烈酒品牌「奔流」，進一步擴充餐酒版圖。餐飲布局方面，公司規劃推出全新火鍋品牌，主打台式石頭火鍋，搭配清爽系酒飲，單人客單價鎖定800至900元區間，預計於明年底前開出；另也將於明年第1季推出台式茶風料理品牌，結合茶系啤酒與調酒，菜色包含蚵仔煎、大腸麵線等經典小吃，搶攻新世代消費族群，首店將落腳大巨蛋百貨。

集團長遠目標更放眼歐美市場，葉冠廷強調，這類以餐飲結合微醺體驗的生活方式，在歐美本就盛行，金色三麥將持續以差異化優勢推進國際化布局。

金色三麥目前旗下有八大品牌，包括金色三麥20家、微兜5家、BAC 4家、咖哩樹4家、SUNMAI 4家、SUNMAI BURGER 1家、BLAH BLAH Bar 1家及 SPORTS NATION 1家，涵蓋精釀啤酒、餐飲、甜點、冷凍調理包及特色飲品。

金色三麥亦積極跨通路合作，產品進駐 7-11、全聯、家樂福、星巴克、好市多與昇恆昌等零售與通路龍頭，並進軍桃園機場、百貨與精品超市，建立完整的餐飲與零售銷售網絡，強化營運韌性。

葉冠廷表示，金色三麥差異化來自四大核心元素。首先是「世界級釀造」，以自釀世界冠軍等級啤酒為基礎，並結合台灣在地食材，例如以龍眼蜜釀製的蜂蜜啤酒，成功吸引不少原本不喝酒的消費者。其次是「複合式場景」，透過中西融合料理、音樂駐唱與歐式設計氛圍，打造聚餐、慶生、團建及商務等多元情境。第三為「服務延伸」，公司視服務人員為價值鏈中關鍵角色，提供高於市場20%的薪資水準，並提供涵蓋釀酒解說、餐酒搭配、互動技巧等培訓。最後則是「動態經營」，隨節慶調整裝潢，定期更新菜單與音樂，維持回訪顧客的新鮮感。

葉冠廷強調，金色三麥的品牌主張並非拚價格或展店數量，而是專注於五感體驗與品質，讓顧客建立深刻的情感連結。公司進一步將場域定位為「夜晚微醺生活」，以「One Star Night Lifestyle」（一站式夜間生活型態）為核心，凸顯品牌獨特性。

面對數位時代，公司強調，消費者選擇的不只是產品，而是信任與熟悉感，因此堅持提供有溫度的實體餐飲空間，成為難以取代的優勢。展望未來，金色三麥將導入AI技術，應用於營運、服務、客製化與推薦系統，創造更智慧化的消費體驗，持續推升營運成長動能。