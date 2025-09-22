「台灣最純機器人概念股」達明9月26日掛牌上市 中籤率僅0.39%

台灣最純機器人概念股、廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠達明（4585）預計9月26日以每股238元掛牌上市，三天申購期吸引83萬2,227人參加抽籤，經證交所統計，總合格件數78萬9,800 件，22日抽籤，中籤率0.39%；以興櫃開盤價629元計算， 幸運抽中可望獲利39.1萬元，報酬率164.28%。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達（2382）集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達日前推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來二至三年機器人大腦算力將以數倍成長。

隨著美國對等關稅大致底定，達明司看好先前部分暫緩投資的客戶將重啟拉貨，預期今年全年營運仍將成長。

達明在競價拍賣及公開申購期間，股價維持高檔， 與承銷價的價差每張約在40~44萬元間，吸引投資人參加抽籤，申購筆數達82萬2,227筆，為今年最高紀錄；22日抽籤， 總合格件數為78萬9,800件， 中籤率0.39%。

達明早盤以629元開出，若以這個價位計算， 與承銷價238元有391元的價差， 抽中可望獲利39.1萬元，早盤股價一度翻黑至600元， 盤中股價約在624元。