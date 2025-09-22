聖安生醫手握兩大技術平台 早期授權挑戰十億美元、拚明年掛牌上櫃

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，公司目標完成早期授權的價值可達十億美元，公司並已規劃明年可正式掛牌上櫃。

聖安生醫日前公告，已與新加坡Esco Aster Pte. Ltd.簽署「外泌體小分子藥物裝載專利」東南亞及紐澳（不包括台灣）市場授權，授權金新台幣2億元，聖安交付相關技術專利文件後，可先收簽約金新台幣2,000萬元，後續里程碑金新台幣1.8億元、及產品上市後5%銷售權利金及一定比例之再授權金。

江宏哲表示，聖安生醫擁有「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，兩項技術平台所發展的藥物SOA101、及SOB100均已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一期臨床，SOA101已開始在台灣收案，預計年底可見初步療效；SOB100將於美國展開臨床試驗，聖安生醫期待在完成臨床一期或二A期後，取得有效性與安全性數據就啟動國際授權。

值得注意的是，國內正掀起的外泌體發展熱潮，絕大多數生技公司多將外泌體應用在美容保養品上，聖安生醫利用外泌體發展新藥平台，為目前國內外泌體進入新藥臨床一期的首例。

江宏哲表示，目前全世界大部份的抗體藥物都是單抗或是雙抗，至今尚無三特異性抗體新藥上市的例子，聖安生醫發展的SOA101初步鎖定肺癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌、頭頸癌等五種實體癌症優先，公司最晚做到臨床二A期試驗就要完成授權，若能順利在臨床一期做完就權，推估至少約5-10億美元以上。

聖安生醫發展的外泌體藥物載體新藥SOB100又可分為兩種，SOB101利用外泌體裝載小分子藥物，在乳癌動物模式與Lipodox比較，只要四分之一的劑量即可達相同抗癌效果；SOB102利用外泌體裝載核酸藥物，能有效殺難治GBM癌細胞，整個SOB100藥物授權金額推估可達3-10億美元。