長聖新藥推進臨床試驗

細胞治療龍頭廠長聖（6712）總經理黃文良表示，公司全力發展的異體細胞新藥CAR001（CAR-T）目前臨床一期收案已有十人，目標明年首季完成15人的收案，若臨床數據亮眼就可啟動國際授權，參照國際其他CAR-T的授權水準，長聖期待CAR001授權金額可達10億美元（約新台幣302億元）。

長聖今年上半年每股純益（EPS）2.02元，較去年同期成長三成，法人估計，長聖下半年業績若能成長20%，並維持上半年相同毛利率七成的水準，下半年EPS有望衝到3.5元，再加計業外有望貢獻EPS 0.5元，今年全年有機會創造EPS 6元的表現。

長聖董事長劉銖淇表示，公司發展採雙軌策略，一方面與大型醫療體系合作，依循「特管法」由長聖提供自體細胞委託製造 （CDMO）及儲存業務，讓公司擁有穩定現金流；長聖另外的發展在細胞新藥，目前進展最快的就是CAR001在臨床一期的進展。

黃文良表示，全球CAR-T細胞治療市場2024年約在100億美元，預期2025至2034年將以年複合年均成長率（CAGR）29.1% 速度快速擴張，2034年可達1,285.5億美元，不過現有的CAR-T治療有三大侷限，一是僅能用自體治療，二是只能用來治療血液腫瘤，三是價格昂貴、每人治療費用高達45萬美元。

長聖所發展的CAR001， 為全球極少數以異體細胞治療、且鎖定實體腫瘤的CAR-T細胞療法，目前正在進行臨床一期收案，收案人數十人，安全性數據表現佳，公司目標明年首季完成15人的收案，接著明年第2季啟動27人的臨床二A期試驗。

黃文良說明，目前國際授權狀況還是以血液腫瘤為主，平均授權與里程碑金多落在3至11億美元，長聖的CAR001目前正在和美國、日本、印度、法國等國家的型藥廠洽談授權，公司若在明年完成臨床一期實驗後，希望可以朝十億美元授權目標邁進。