快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

聖安生醫規劃明年上櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，該公司並已規劃明年可正式掛牌上櫃。聖安生醫日前公告，已與新加坡Esco Aster Pte. Ltd.簽署「外泌體小分子藥物裝載專利」東南亞及紐澳（不包括台灣）市場授權，授權金新台幣2億元，聖安交付相關技術專利文件後，可先收簽約金新台幣2,000萬元，後續里程碑金新台幣1.8億元、及產品上市後5%銷售權利金及一定比例之再授權金。

江宏哲表示，聖安生醫擁「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，兩項技術平台所發展的藥物SOA101、及SOB100均已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一期臨床，SOA101已開始在台灣收案，年底將可見初步療效。

平台 新台幣

延伸閱讀

櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案

證交所精進市場監管

「隱形股王」康霈市值8天蒸發923億元 法說新藥進度未重訊遭罰20萬

主動式債券ETF 添新兵

相關新聞

維田下半年營運看增

工業電腦廠維田（6570）第3季出貨回穩，展望後市，維田預期，歐美暑期長假結束後，客戶出貨可望逐漸加溫，在關稅可控匯率止...

上亞轉型報捷 打入蘋鏈

台亞集團旗下上亞（6130）轉型大突破，打入蘋果最新耳機AirPods Pro 3供應鏈，提供關鍵的光學鍍膜材料，並搭配...

元山雙箭齊發 動能升溫

車用電子暨散熱廠元山（6275）積極鎖定車用以及AI伺服器等散熱市場，藉由雙箭齊發策略，加上旗下高雄仁武廠即將在明年初步...

邁科出貨暴衝 業績進補

散熱廠邁科（6831）大咬AI商機，在AI伺服器客戶大單持續挹注下，近期出貨量暴衝，今年全年業績將展現強勁的成長態勢，毛...

長聖新藥推進臨床試驗

細胞治療龍頭廠長聖（6712）總經理黃文良表示，公司全力發展的異體細胞新藥CAR001（CAR-T）目前臨床一期收案已有...

聖安生醫規劃明年上櫃

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。