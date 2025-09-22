快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

元山雙箭齊發 動能升溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文。聯合報系資料照
元山總經理劉賢文。聯合報系資料照

車用電子暨散熱廠元山（6275）積極鎖定車用以及AI伺服器等散熱市場，藉由雙箭齊發策略，加上旗下高雄仁武廠即將在明年初步入量產，衝刺營運。

元山近期受歐系車廠進入暑休出貨淡季，以及對美關稅觀望氣氛濃厚影響，8月營收動能趨緩，不過，中國大陸境內汽車銷售維持不墜，加上AI浪潮帶動旗下高階網通IT拉貨動能延續，前八月合併營收為28.26億元，較去年同期增加10.2%，全年營運成長動能無虞。

元山表示，在AI與高運算密度伺服器快速普及，加上資料中心大規模建設下，帶動高效能散熱模組需求不斷攀升，該公司已有能力供應客戶適用於AI伺服器的散熱零組件，現階段正與客戶保持密切合作關係。

元山布局高階IT網通散熱市場多年，陸續推出液冷散熱系統及其關鍵零組件產品，目前已推出250kW／120kW Sidecar、1.4MW In-Row CDU及高性能智慧風扇，有效為後續龐大邊緣運算散熱商機做好準備。

車用方面，元山長期與國際級一階（Tier1）車廠保持緊密合作關係，利用流體動力與二相流散熱技術導入至豪華車款內裝座椅，為乘用者提供更舒適體驗。

目前元山既有歐系高階品牌客戶訂單穩定挹注，即便面對美國進口關稅及中國大陸內卷競爭等不確定因素，仍憑藉優秀客製化產品推升訂單掌握度高，穩固全球汽車電子散熱領域的優勢。

產能規劃方面，元山位於高雄仁武產業園區的新廠預計第3季末開始啟動搬遷作業，最快年底機台進駐完畢並投入少量試產，2026上半年正式放量貢獻。

元山表示，為積極配合客戶分散單一生產基地風險政策，公司正密切因應客戶需求，將部分競爭性產品訂單轉移回台生產，並適時啟動第三地生產據點規劃，透過擴展全球化事業版圖為營收挹注新一波成長動能。

AI

延伸閱讀

全民權證／台達電 兩檔有戲

整座城市都是美術館！港都新美學據點：元山‧美學、頂樓藝術工作室

高雄仁武水泥車內輪差 右轉輾死騎腳踏車婦人

藥品關稅韌性考驗 準衛福部長石崇良祭出「學名藥、藥局網」雙箭齊發

相關新聞

維田下半年營運看增

工業電腦廠維田（6570）第3季出貨回穩，展望後市，維田預期，歐美暑期長假結束後，客戶出貨可望逐漸加溫，在關稅可控匯率止...

上亞轉型報捷 打入蘋鏈

台亞集團旗下上亞（6130）轉型大突破，打入蘋果最新耳機AirPods Pro 3供應鏈，提供關鍵的光學鍍膜材料，並搭配...

元山雙箭齊發 動能升溫

車用電子暨散熱廠元山（6275）積極鎖定車用以及AI伺服器等散熱市場，藉由雙箭齊發策略，加上旗下高雄仁武廠即將在明年初步...

邁科出貨暴衝 業績進補

散熱廠邁科（6831）大咬AI商機，在AI伺服器客戶大單持續挹注下，近期出貨量暴衝，今年全年業績將展現強勁的成長態勢，毛...

長聖新藥推進臨床試驗

細胞治療龍頭廠長聖（6712）總經理黃文良表示，公司全力發展的異體細胞新藥CAR001（CAR-T）目前臨床一期收案已有...

聖安生醫規劃明年上櫃

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。